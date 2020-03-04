Происшествия

ИзвестияИзвестияОбнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Отмечается, что убитые были знакомы с другими участниками террористического сообщества. Ранее интернет-издание «Медуза» опубликовало монолог фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который признался в убийстве Левченко и Дорофеева.
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В Рязанской области нашли тело, вероятно, подруги фигурантов «Сети»*

РИА Новости11:11

Источник сообщил детали обнаружения тела, которое может принадлежать пропавшей Левченко

RT на русском10:57

Под Рязанью нашли труп: предположительно, Кати Левченко, связанной с делом «Сети»

Znak.com08:52

СМИ узнали об обнаружении тела убитой знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК10:08

Под Рязанью нашли возможные останки Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети»

Фонтанка.Ру09:05

В Рязанской области найдены останки, которые могут принадлежать пропавшей Екатерине Левченко

Эхо Москвы09:02

СК проводит проверку после обнаружения останков человека в Рязанской области

ТАСС11:26
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Политика

Верховная рада утвердила нового премьера Украины

Верховная рада поддержала предложение президента Украины Владимира Зеленского утвердить на пост главы правительства Дениса Шмыгаля.
РБК 11:19
Происшествия

Суд арестовал ректора технического университета в Воронеже

Ленинский районный суд Воронежа 4 марта поддержал ходатайство следствия о заключении Сергея Колодяжного под стражу.
Российская газета 06:52
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Общество

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РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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Армия и оружие

Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
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Владимир Путин внес поправки к Конституции о Боге и семье

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Мужчины могут чувствовать запах сексуально возбуждённых женщин

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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
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Турция намерена запросить прекращение огня

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Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
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Написанное означает следующее: пусть мы и ставим своей целью укрепление суверенитета и международного права, Россия не может укрепить и сохранить его в одиночку, когда все остальные исходят из его, принципа суверенитета и международного права, de facto смерти.
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Дмитрий Песков ответил на критику поправок в Конституцию от РПЦ

Песков подчеркнул, что государство лишь «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».
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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле в конце апреля

Потенциально опасный астероид диаметром от 1,8 до четырех километров приблизится к Земле 29 апреля.
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