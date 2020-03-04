Происшествия
ИзвестияОбнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Отмечается, что убитые были знакомы с другими участниками террористического сообщества. Ранее интернет-издание «Медуза» опубликовало монолог фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца, который признался в убийстве Левченко и Дорофеева.
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МОК предоставил CAS подтверждение подлинности подписей Родченкова
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Актер Бен Стиллер может появится в девятой части кинофраншизы о гонках "Форсаж", сообщает издание PageSix со ссылкой на осведомленный источник.
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Согласно всем сценариям модели ситуация в России выглядит лучше, чем в большинстве стран, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в рамках открытия олимпиады "Академии искусственного интеллекта для школьников".
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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На сайте корпорации говорится, что она производит малые противолодочные корабли, суда береговой охраны и огневой поддержки, артиллерийские катера, фрегаты «Гепард», корабли проекта «Торнадо».
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Россиянам объяснили невозможность страхования от коронавируса
В соответствии с действующим законодательством выявление коронавируса может быть реализовано только по ОМС, а государственными службами должны выполнять четко прописанный перечень инструкций действий при подозрения наличия у пациента заболевания COVID-2019.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В РКК «Энергия» считают, что «лифт» на Луну можно сделать многоразовым
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Haval построит в Узловой еще один завод
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Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
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