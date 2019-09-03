Происшествия
RT на русскомОбнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.
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Происшествия
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине
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Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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Суд приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
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Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
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Южнокорейский автопроизводитель представил хэтчбек Hyundai i10 третьего поколения.
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В центре Парижа украли известное граффити Бэнкси
На улице в центре Парижа неизвестный украл дорожный знак с работой известного андеграундного художника Бэнкси.
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Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
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В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко
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Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой войне, которая не соответствует исторической действительности.
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