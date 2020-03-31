Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа.

с чего всё началось

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой. Как передает ToDay News Ufa, такое открытие сделали российские ученые. Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.

Обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

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