Коронавирус

ToDay News UfaToDay News UfaОбнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой. Как передает ToDay News Ufa, такое открытие сделали российские ученые. Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
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с чего всё началось

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Вирусологи нашли связь между коронавирусом и ожирением

РЕН ТВвчера в 21:01

Врачи нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Телеканал 360°00:20

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

Газета.Ruвчера в 23:36

Плохие новости для пухляшей. Учёные нашли связь между коронавирусом и лишним весом

Life.ruвчера в 22:17

Врачи рассказали о повышенной опасности коронавируса при лишнем весе

РИА Новости03:53

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Lenta.ruвчера в 20:49

Весомая проблема: найдена связь между коронавирусом и ожирением

Известиявчера в 17:01
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Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писать, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Экономика

Власти Хакасии берут коммерческий кредит

Ранее власти Хакасии брали казначейский кредит, с минимальным процентом. Теперь пришло время его отдавать, а денег снова нет.
ГТРК Хакасия 03:54
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество

Жители московского региона освобождаются от платы за капремонт

Вести.Ru 03:44
Гаджеты

Honor представил бюджетный смартфон Honor 9A

ToDay News Ufa вчера в 15:02
Общество

Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
REGNUM 01:13
Общество

Штраф за фейки о коронавирусе составит до 10 млн рублей

Москва, 30 марта 2020, 19:43 — REGNUM Госдума 31 марта обсудит законопроект, предполагающий существенное увеличение штрафов за фейки, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.
REGNUM вчера в 12:43
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы

Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Известия вчера в 08:24
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Политика

Госдума одобрила законопроект о праве кабмина объявлять режим ЧС

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет полномочия правительства в связи с распространением пандемии коронавируса и дает ему право вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России, информирует ТАСС.
Газета.Ru 03:41
Происшествия

Коронавирус: челябинские врачи побывали в ОАЭ и сразу вышли на работу

Челябинск, 31 марта 2020, 10:26 — REGNUM В Челябинской области эндоскопист и невролог вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов и сразу вышли на работу.
REGNUM 03:26
Шоу-бизнес

Ксения Собчак уверена, что перенесла коронавирус

Во время онлайн-трансляции в социальных сетях телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками уверенностью в том, что перенесла коронавирус, и рассказала о своих симптомах - в частности, звезда временно потеряла голос и ей пришлось "закапывать адреналин через трубочку".
Газета.Ru 03:45
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской Бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:26
Политика

Британскую контрразведку возглавил куратор по делу Скрипалей

Господин Маккаллум отвечал за следствие по делу Скрипалей от этой службы. Кен Маккаллум проработал в MI5 25 лет.
Коммерсантъ вчера в 20:58
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде

Бангкок, 30 марта 2020, 07:16 — REGNUM Жительница Алтая, отдыхавшая с 11 марта 2020 года в кондоминиуме Гранд Карибиан на юго-востоке Таиланда, заразилась новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 00:16
Общество

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество

В Липецкой области ввели режим общей самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта по 14 апреля из-за коронавируса объявлен режим общей самоизоляции.
Обозреватель Врн вчера в 11:00
Энергетика

Стоимость российской нефти марки Urals упала до уровня июня 1999 года

Москва, 30 марта 2020, 23:34 — REGNUM Стоимость российской нефти марки Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимума с июня 1999 года — $16,2 за баррель.
REGNUM вчера в 16:34
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Общество

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Накоплений россиян в случае потери работы в среднем хватит на 63 дня.
Lenta.ru 03:30
Футбол

Виллиан: «Думаю, что секрет успеха „Ливерпуля“ в постоянстве»

Полузащитник "Челси" Виллиан высказал своё мнение о причинах успехов "Ливерпуля" в последних сезонах.Я думаю, что секрет [успеха "Ливерпуля"] заключается в постоянстве.
Soccer.ru 00:52
Авто

В Уфе продадут арестованные машины

Автоновости дня 01:01
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева опубликовала фото без макияжа

Актриса Наталья Бочкарева на своей странице в соцсети опубликовала фото, на котором предстала перед поклонниками в белом полотенце и без макияжа.
Вечерняя Москва вчера в 22:29
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело против нарушителя с коронавирусом

29 марта глава Крыма Сергей Аксёнов призвал возбудить первое уголовное дело против местного жителя, который не соблюдал режим изоляции и заразил другого человека.
RT на русском вчера в 04:02
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