Коронавирус
ToDay News UfaОбнаружили связь между коронавирусом и ожирением
Ожирение и коронавирусная инфекция могут быть тесно связаны между собой. Как передает ToDay News Ufa, такое открытие сделали российские ученые. Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
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с чего всё началось
Российские вирусологи и диетологи уверены, что индекс массы тела напрямую коррелирует с выживаемостью человека при инфекционных и хронических заболеваниях, в том числе и заражении коронавирусом нового типа.Известиявчера в 17:01
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