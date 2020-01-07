Политика

Российская газетаРоссийская газетаРоссия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Версия "Индекса паспортов" по состоянию на начало 2020 года опубликована на сайте фирмы.
Читать в источнике
Комментировать270
с чего всё началось
В соответствии с обновленным рейтингом
 Henley Passport Index граждане Японии могут въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января).
РБК07:45

Подробнее о событии

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Российская газета07:59

Назван самый привлекательный паспорт в мире

РИА Новости06:37

Россия опустилась на три места в индексе паспортов

Интерфакс07:33

Японский паспорт назвали самым привлекательным в мире. Российский потерял в ценности

Телеканал 360°07:08

Названы самые «мощные» паспорта мира

РБК07:45

Российский паспорт потерял в ценности

Lenta.ru05:56

По итогам 2019 года паспорт РФ опустился на три позиции в индексе Henley & Partners

Коммерсантъ04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
The GEEK 07:28
Хоккей

Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
РИА Новости 07:03
Здоровье

Еще 9 человек госпитализировали от неизвестной пневмонии в Гонконге

Красная весна 08:12
Политика

Путин 8 января посетит церемонию запуска «Турецкого потока»

Известия 07:38
Армия и оружие

США отправили ближе к Ирану шесть бомбардировщиков B-52

Газета.Ru 05:36
Происшествия

В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат

РИА Новости вчера в 07:21
Общество

GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус

В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
Газета.Ru вчера в 14:44
Происшествия

СК завел дело после гибели восьми человек на пожаре в Подмосковье

РИА Новости 07:00
Гаджеты

18 смартфонов Huawei получат Android 10

На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
The GEEK 04 января в 09:04
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 07:43
Гаджеты

Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11

В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости 05 января в 03:42
Гаджеты

Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года

Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
ToDay News Ufa 02:37
Космос

SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
RT на русском вчера в 22:44
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Автоспорт

Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»

РИА Новости 06:18
Космос

Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб

Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Известия 07:52
Происшествия

В Пакистане потерпел крушение истребитель, пилоты погибли

REGNUM 07:05
Политика

Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ 05 января в 17:05
Футбол

Туран досрочно прекратил аренду и возвращается в «Барселону»

Турецкий футболист Арда Туран досрочно прекратил аренду в «Истанбуле» и возвращается в «Барселону».
Евро-футбол.ру 06:34
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Футбол

Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб

Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.
Ruposters.ru 06:45
Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Журналистская правда 07:10
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Серябкина в голубом меховом лифчике на снегу восхитила подписчиков

Грудь певицы оказалась скрыта за меховым голубым лифчиком. При этом стоит артистка на снежном склоне при явно минусовой температуре.
Московский Комсомолец 06:52
Футбол

Заа ведет переговоры с «Баварией»

Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Sport24.ru 07:05
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел вчера в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное