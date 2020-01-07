Политика
Российская газетаРоссия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов
Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Версия "Индекса паспортов" по состоянию на начало 2020 года опубликована на сайте фирмы.
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Экономика
PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году
Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Гаджеты
Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType
Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Общество
В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани
Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.
Здоровье
Еще 9 человек госпитализировали от неизвестной пневмонии в Гонконге
Происшествия
В Подмосковье найдены мертвыми сотрудник «Роскосмоса» и его брат
Общество
GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус
В мессенджере WhatsApp обнаружен "новогодний" вирус, сообщает портала GizChina.
Гаджеты
18 смартфонов Huawei получат Android 10
На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
Происшествия
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
"По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.
Гаджеты
Раскрыта дата анонса смартфонов из серии Samsung Galaxy S11
В Сети раскрыта дата анонса смартфонов от южнокорейского бренда, относящихся к серии Samsung Galaxy S11.
Гаджеты
Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года
Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.
Космос
SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе
В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
Автоспорт
Ферстаппен продлил контракт с «Ред Булл»
Космос
Спутник NASA открыл новую землеподобную планету в созвездии Рыб
Исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, которая похожа на Землю по размерам.
Политика
Иран снял ограничения со своей ядерной программы
Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Футбол
Туран досрочно прекратил аренду и возвращается в «Барселону»
Турецкий футболист Арда Туран досрочно прекратил аренду в «Истанбуле» и возвращается в «Барселону».
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Футбол
Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб
Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.
Политика
Политологи оценили признание Ираном военных США террористами
Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Политика
Украине усложнят правила въезда в страны Европы
Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Шоу-бизнес
Серябкина в голубом меховом лифчике на снегу восхитила подписчиков
Грудь певицы оказалась скрыта за меховым голубым лифчиком. При этом стоит артистка на снежном склоне при явно минусовой температуре.
Футбол
Заа ведет переговоры с «Баварией»
Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.
Здоровье
Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России
Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.