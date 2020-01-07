с чего всё началось

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners. Версия "Индекса паспортов" по состоянию на начало 2020 года опубликована на сайте фирмы.

Гаджеты Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Общество В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, отложены из-за слишком большого количества желающих попрощаться с ним, сообщает телеканал Press TV.

Гаджеты 18 смартфонов Huawei получат Android 10 На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.

Происшествия В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки "По предварительной информации, ребенок проживал в полной благополучной семье, родители с ним играли в прятки, он забрался в кровать-трансформер, где его спустя время обнаружили без признаков жизни", — сказал собеседник агентства.

Гаджеты Названы 10 самых производительных смартфонов 2019 года Как сообщает ToDay News Ufa, рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года составил азиатский бенчмарк Master Lu, он выглядит следующим образом: Nubia Red Devil 3S от компании ZTE.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 телекоммуникационных спутников Starlink.

Происшествия В Петербурге пропала няня вместе с ребенком Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.

Политика Иран снял ограничения со своей ядерной программы Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Футбол Российский миллиардер может купить украинский футбольный клуб Российский предприниматель Михаил Фридман изучает возможность покупки львовского футбольного клуба "Карпаты" – об этом сообщил фан-сайт команды, ссылаясь на собственные источники.

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Футбол Заа ведет переговоры с «Баварией» Агенты нападающего «Кристал Пэлас» Вильфрида Заа провели предварительные переговоры с мюнхенской «Баварией», сообщает Sky Sports.