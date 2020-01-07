Общество

REGNUMREGNUMОбновлен рейтинг наиболее привлекательных паспортов в мире

Швейцарская компанияHenley&Partners обновила свой ежегодный рейтинг привлекательности паспортов разных стран мира. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте компании. Российский паспорт в этом рейтинге занимает 51-е место.
Читать в источнике
Комментировать587
с чего всё началось
В соответствии с обновленным рейтингом
 Henley Passport Index граждане Японии могут въехать, не предупреждая о своем намерении власти страны назначения, в 191 государство и территорию мира (по данным на 7 января).
РБК07:45

Подробнее о событии

Рейтинг «самых привлекательных паспортов»: Россияне могут может посещать без визы на 83 страны больше, чем 15 лет назад

Комсомольская правда11:10

По итогам 2019 года паспорт РФ опустился на три позиции в индексе Henley & Partners

Коммерсантъ04:00

Украинский паспорт оказался выгоднее российского

URA.Ru07:41

Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов

Интерфакс07:33

Назван самый привлекательный паспорт в мире

РИА Новости06:37

Российский паспорт потерял в ценности

Lenta.ru05:56

Названы самые «мощные» паспорта мира

РБК07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс вчера в 19:59
Политика

Гуаидо принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо снова принес присягу как временный президент Венесуэлы во время заседания оппозиционного парламента, состоявшегося во вторник, сообщается в Twitter оппозиционного органа.
РИА Новости 11:47
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

News.ru вчера в 07:05
Политика

Владимир Путин прибыл в Стамбул

Президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул, где 8 января состоятся переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом на тему дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.
ТК Звезда 13:15
Футбол

Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Спорт-Экспресс вчера в 14:28
Политика

В Белом доме раскрыли причину убийства Сулеймани

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС.
Газета.Ru 13:37
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия 05 января в 10:00
Общество

Власти Австралии убьют тысячи верблюдов из-за нехватки воды

Власти хотят убить около 10 тысяч верблюдов из-за того, что они пьют много воды, которая нужна для тушения лесных пожаров, охвативших Австралию.
Газета.Ru 11:56
Общество

Модель отправляла обнаженные фото в обмен на помощь коалам в Австралии

3 января жительница Лос-Анджелеса написала в своем Twitter, что любой, кто отправит доказательства того, что пожертвовал не менее 10 долларов одной из австралийских благотворительных организаций, получит от девушки в подарок обнаженные фотографии.
РЕН ТВ 05 января в 20:37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
StarHit.ru 09:00
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова показала дом в Майами

Четвертый ребенок пары появится на свет в США. Всей семьей они отправились в Майами и уже разместились в роскошных апартаментах.
RuNews24.ru вчера в 06:45
Армия и оружие

CNN: США привели в повышенную боеготовность силы на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США, включая комплексы противоракетной обороны Patriot, на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Коммерсантъ 13:14
Футбол

«МЮ» и «Ман Сити» огласили составы

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.
LiveSport.ru 14:12
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Происшествия

У берегов Пуэрто-Рико зафиксировано землетрясение силой 5,7 балла

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико.
REGNUM вчера в 07:08
Космос

Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Американский грузовой корабль приводнился в Тихом океане с более полутора тоннами грузов с МКС.
Телеканал 360° 13:07
Автоспорт

Машина российского экипажа ралли «Дакар» полностью сгорела

Внедорожник российского пилота Владимира Васильева сгорел в ходе ралли-марафона «Дакар».
Lenta.ru 13:28
Здоровье

Почему при простуде нельзя сразу пить антибиотики

Именно поэтому с каждый годом ученым приходится изобретать все более эффективные антибиотики.
ИА Север-пресс вчера в 01:20
Авто

Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S

Электромобиль Sony Vision-S, демонстрирующий множественные технологичные наработки японской корпорации, впервые представила Sony.
Красная весна 08:13
Политика

ООН обратилась к США после отказа в визе иранскому министру

В ООН обратились к США после отказа в визе главе Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:41
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Кино

Дочь Волан-де-Морта станет героиней нового фильма о Гарри Поттере

Создатели киноленты планируют выпустить новый фильм, в котором появится дочь Волан-де-Морта.
Летидор 05 января в 10:30
Экономика

Премьер Греции объявил о закрытии МВФ представительства в Афинах

Греция вступила в период эффективных реформ, экономическая ситуация в стране заметно улучшилась, представительство Международного валютного фонда (МВФ) в Афинах в ближайшее время будет закрыто.
ТАСС 14:06
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Футбол

«Баварии» предложили купить Заха

Мюнхенской «Баварии» предложили приобрести ивуарийского нападающего лондонского «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха, утверждает Sky Germany.
Чемпионат 11:15
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Политика

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что стране нужно подумать об альтернативе, если в 2020 года в Донбассе не будут проведены выборы или до конца разведены силы.
Газета.Ru 14:24
Кино

Начались съемки нового «Бэтмена»

Поклонники комиксов от компании и DC и человека летучей-мыши могут радоваться, судя по последним новостям, съемки нового «Бэтмена» начались и совсем скоро мы узнаем, каким окажется Роберт Паттисон в образе Брюса Уэйна и сумеет ли актер избавиться от образа вампира из «Сумерек», который преследует его уже много лет.
Телепрограмма вчера в 04:52
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings 03:00
Гаджеты

Представлен объектив Nikkor Z 70-200mm F2.8 VR S

iXBT.com 04:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное