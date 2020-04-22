За прошедшие сутки в России было зафиксировано 5236 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Происшествия Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома. 3,5K

Общество 75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области. 123

Происшествия Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района. 1,1K

Биатлон СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.

Авто Кабриолет на базе «Нивы» продают в России почти за 1 млн рублей В ходе доработки внедорожнику срезали крышу, установили силовые бампера, расширители арок, шноркель, светодиодную «люстру» и колеса большего диаметра, сообщает Tarantas.News.

Здоровье На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов. 2

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,4K

Финансы Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года. 25

Общество Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая. 54

Здоровье В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет. 9

Транспорт Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска. 1

Общество Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию "Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении. 22

Происшествия После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе. 28

Кино От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 38

Экономика Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. 11K

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 172

Общество В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.

Здоровье В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19. 28