Общество
Вести ПодмосковьяОбновлена карта распространения коронавируса по России
За прошедшие сутки в России было зафиксировано 5236 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Происшествия
Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье
В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
Общество
75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области
Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
Происшествия
Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
Политика
ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции
Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 20 апреля в 07:59
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса
Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
Авто
Кабриолет на базе «Нивы» продают в России почти за 1 млн рублей
В ходе доработки внедорожнику срезали крышу, установили силовые бампера, расширители арок, шноркель, светодиодную «люстру» и колеса большего диаметра, сообщает Tarantas.News.
SpeedMe 03:18
Общество
В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12
Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму
Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
Здоровье
На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области
Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов.
U74.Ru 04:30
Шоу-бизнес
В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Здоровье
Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью
Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
Экономика
«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки
Lenta.ru 20 апреля в 09:30
Финансы
Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля
Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Здоровье
В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса
По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
ЯрNews 03:55
Происшествия
Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica
На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
Транспорт
Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска
В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
Общество
Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
Происшествия
После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
Кино
От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев
Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии
Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.
РИА Новости 04:13
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Политика
Депутаты согласовали на должность зампреда Сергея Наумова
Московский Комсомолец 03:38
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29