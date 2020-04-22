Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяОбновлена карта распространения коронавируса по России

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 5236 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Обновлена карта распространения коронавируса по России

Вести Подмосковья04:23

За сутки в России обнаружено свыше пяти тысяч случаев заражения коронавирусом

PrimaMedia.ru04:00

Еще более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Lenta.ru03:35
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
3,5K
Общество

75 новых случаев коронавируса выявили в Тульской области

Во вторник, 21 апреля оперативный штаб сообщил о 75 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Тульской области.
Kursk.com вчера в 07:48
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Происшествия

Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
Известия 04:29
1,1K
Политика

ВЦИОМ назвал долю планирующих участвовать в голосовании по Конституции

Половина россиян (50%), которые планируют участвовать в голосовании, намерены проголосовать за поправки, 26% — против.
РБК 05:07
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Биатлон

СБР утвердил новый тренерский штаб сборных России по биатлону

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренерский штаб национальных сборных команд на сезон-2020/21.
News.ru 20 апреля в 07:59
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
1,8K
Общество

Штат Миссури подал в суд на Китай из-за эпидемии коронавируса

Американский штат Миссури подал в суд на правительство Китая, обвинив официальный Пекин в начале глобальной пандемии коронавируса нового типа.
Российская газета 03:30
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Авто

Кабриолет на базе «Нивы» продают в России почти за 1 млн рублей

В ходе доработки внедорожнику срезали крышу, установили силовые бампера, расширители арок, шноркель, светодиодную «люстру» и колеса большего диаметра, сообщает Tarantas.News.
SpeedMe 03:18
Общество

В Самарской области число заболевших коронавирусом выросло на 12

Число заболевших коронавирусом в Самарской области растёт с каждым днём.
Похвистнево-Информ 04:19
4
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
18
Здоровье

На карантин закроются социальные учреждения Челябинской области

Как сообщил губернатор, в связи с распространением коронавирусной инфекции принято решение закрыть на карантин социальные учреждения Челябинской области — речь идет о домах престарелых, интернатах для инвалидов.
U74.Ru 04:30
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 20 апреля в 09:40
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,4K
Здоровье

Две трети умерших от COVID-19 в Москве поздно обратились за помощью

Две трети умерших от коронавируса в Москве не обращались на ранней стадии за медпомощью, сообщает столичный оперативный штаб.
РИА Новости 05:06
59
Экономика

«Донстрой» присоединился к программе льготной ипотеки

Lenta.ru 20 апреля в 09:30
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Финансы

Центробанк отчитался о рекордном расходе валюты на поддержку рубля

Банк России в течение понедельника, 20 апреля, израсходовал на поддержку курса рубля более $222 млн, что стало дневным рекордом с начала интервенций весной 2020 года.
РБК 03:48
25
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
54
Здоровье

В Ярославской области зафиксирована первая смерть от коронавируса

По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
ЯрNews 03:55
9
Происшествия

Россиянин заразился коронавирусом на круизном лайнере Costa Atlantica

На борту итальянского круизного лайнера Costa Atlantica, который находится в порту Нагасаки, есть один гражданин России, заразившийся коронавирусом.
Интерфакс 03:08
12
Транспорт

Около 600 москвичей пытались проехать на транспорте без пропуска

В Москве порядка 600 человек утром 22 апреля пытались проехать в метро или на наземном транспорте без пропуска.
Вести.Ru 05:01
1
Общество

Жителей Подмосковья с ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

"Андрей Воробьев (губернатор Подмосковья) принял решение о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом: с 22 апреля граждане с подозрением на коронавирус, а также граждане с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
22
Происшествия

Прокуратура выявила поставку просроченных на 15 лет аппаратов ИВЛ

РБК 05:10
84
Происшествия

После несогласованного митинга во Владикавказе возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении 13 силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе.
RT на русском 04:36
28
Кино

От коронавируса умер режиссёр Иван Щёголев

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев в возрасте 59 лет умер из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Evo-rus.com вчера в 06:51
38
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
11K
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
172
Общество

В Германии вырос уровень домашнего насилия на фоне пандемии

Количество обращения на национальную горячую телефонную линию "Насилие в отношении женщин" выросло на прошлой неделе на 17,5 процентов по сравнению с двумя предыдущими неделями, заявили в федеральном министерстве по делам семьи.
РИА Новости 04:13
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
28
Политика

Депутаты согласовали на должность зампреда Сергея Наумова

Московский Комсомолец 03:38
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Футбол

Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
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