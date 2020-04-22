Общество

Вести ПодмосковьяВести ПодмосковьяОбновлена карта распространения коронавируса по России

За прошедшие сутки в России было зафиксировано 5236 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
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Обновлена карта распространения коронавируса по России

Вести Подмосковья04:23

Еще более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки

Lenta.ru03:35
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Шоу-бизнес

Опубликован официальный диагноз Анастасии Заворотнюк

РИА Новости 05:45
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Финансы

ЦБ продал рекордную сумму валюты для поддержки рубля

Центробанк продал на внутреннем рынке 20 апреля валюту на рекордную сумму 16,8 млрд руб. (более $220 млн), сообщается на сайте регулятора.
Ведомости 06:02
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Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
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Политика

Премьер Украины назвал сроки открытия границ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал сроки открытия границ. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
Lenta.ru 05:47
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Шоу-бизнес

Кайли Дженнер показалась без макияжа

Самая молодая миллиардерша в истории бизнеса Кайли Дженнер, относящая к семейству Кардяшьян, своих фанатов радует публикациями с новыми фотографиями в социальных сетях чуть ли не ежедневно.
Bimru.ru 02:52
Экономика

Основатель Yota купил «Эльгауголь» у «Мечела»

"Мечел" сообщил, что закрыл сделку по продаже своих 51% Эльгинского угольного проекта компании "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна.
Интерфакс 06:54
Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы пропал в Крыму

Заместитель руководителя московского департамента культуры Леонид Ошарин пропал в Крыму, сообщила его дочь Анастасия.
РИА Новости 05:01
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Политика

В Кремле назвали бездоказательными теории о происхождении коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов теорию, которую поддерживает ряд западных лидеров и СМИ, об искусственном происхождении вируса, с намеком на Китай.
Российская газета 06:22
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Общество

В Петербурге рассказали, как хоронят умерших от коронавируса

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса.
News.ru 20 апреля в 07:13
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Авто

Простоял в гараже 44 года: в Америке продают Mercedes за 84 млн рублей

Редкий автомобиль оценивают в 1 095 000 долларов (84,3 миллиона рублей по нынешнему курсу).
Российская газета 05:45
Политика

Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность российских больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал неудовлетворительной оснащенность больниц оборудованием, необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.
Lenta.ru 06:35
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
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Транспорт

Дептранс сообщил о 600 не попавших в метро Москвы пассажирах

В московское метро не смогли попасть 600 человек, так как их проездная карта «Тройка» не была привязана к цифровому пропуску.
РБК 05:52
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Экономика

В Саратовской области принят «второй пакет» мер поддержки бизнеса

Сегодня на заседании Саратовской областной думы приняли законопроекты, входящие во второй пакет поддержки мер малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за "коронавирусных" ограничений.
СаратовБизнесКонсалтинг 06:24
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Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
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Политика

В Кремле рассказали о подготовке саммита «пятерки» Совбеза ООН

Москва, 22 апреля 2020, 13:38 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время готовится виртуальный саммит «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН.
REGNUM 06:38
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Политика

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

По словам Пескова, врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств защиты региональным министерствам здравоохранения.
RT на русском 06:19
38
Общество

Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
ТАСС 05:01
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилье

В правительстве подготовили новый законопроект, согласно которому полицейским дадут право вскрывать автомобили, ограждать места проведения массовых мероприятий и оцеплять жилые дома.
Российская газета 03:50
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Космос

Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 20 апреля в 11:00
2
Общество

В Германии рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавируса.
RT на русском 05:37
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Футбол

Александр Кокорин: «Могу ли я вернуться в „Зенит“? Да, конечно»

В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин вспоминает прошлое и рассуждает о своём будущем.
Bobsoccer 05:21
Общество

Премьер Украины заявил о планах продлить карантин до 11 мая

Власти Украины планируют продлить карантин из-за угрозы коронавируса до 11 мая.
РБК 06:36
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