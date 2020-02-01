Гаджеты
Мойка78Обновление Android лишило владельцев Xiaomi рабочего стола
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 столкнулись с исчезновением рабочего стола после обновления Android 10. Как сообщает iXBT, после установки финальной версии оболочки MIUI, основанной на Android 10, на смартфонах перестает загружаться рабочий стол.
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с чего всё началось
Обновлено: первые отзывы читателей указывают на то, что, скорее всего, эта проблема конкретного смартфона. Обновлено #2: те, кто столкнулся с такой же проблемой, могут решить ее следующим образом. Нужно в настройках приложения Рабочий стол MIUI удалить установленные обновления.iXBT.com05:12
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