Обновлено: первые отзывы читателей указывают на то, что, скорее всего, эта проблема конкретного смартфона. Обновлено #2: те, кто столкнулся с такой же проблемой, могут решить ее следующим образом. Нужно в настройках приложения Рабочий стол MIUI удалить установленные обновления.

с чего всё началось

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 столкнулись с исчезновением рабочего стола после обновления Android 10. Как сообщает iXBT, после установки финальной версии оболочки MIUI, основанной на Android 10, на смартфонах перестает загружаться рабочий стол.

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