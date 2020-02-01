Гаджеты

Мойка78Мойка78Обновление Android лишило владельцев Xiaomi рабочего стола

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 столкнулись с исчезновением рабочего стола после обновления Android 10. Как сообщает iXBT, после установки финальной версии оболочки MIUI, основанной на Android 10, на смартфонах перестает загружаться рабочий стол.
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с чего всё началось

Android 10 на Xiaomi Mi 8 в некоторых случаях вызывает неприятную проблему

Обновлено: первые отзывы читателей указывают на то, что, скорее всего, эта проблема конкретного смартфона. Обновлено #2: те, кто столкнулся с такой же проблемой, могут решить ее следующим образом. Нужно в настройках приложения Рабочий стол MIUI удалить установленные обновления.
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Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android

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Android 10 на Xiaomi Mi 8 в некоторых случаях вызывает неприятную проблему

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