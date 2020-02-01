Гаджеты
Актуальные НовостиОбновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi
Обновление Android привело к поломке смартфонов Xiaomi. Владельцы устройства Mi8 подали жалобу на исчезновение с их устройств рабочего стола после установки нового пакета для повышения версии прошивки.
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с чего всё началось
Обновлено: первые отзывы читателей указывают на то, что, скорее всего, эта проблема конкретного смартфона. Обновлено #2: те, кто столкнулся с такой же проблемой, могут решить ее следующим образом. Нужно в настройках приложения Рабочий стол MIUI удалить установленные обновления.iXBT.comвчера в 05:12
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Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
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Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
В письме к Мишустину от 21 февраля (есть у РБК) банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии зарегистрировали первый завозной случай коронавируса, сообщила пресс-служба белорусского Министерства здравоохранения.
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Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
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Суд в США обязал российскую фирму объяснить, почему она не представила запрошенные данные
Федеральный суд округа Колумбия обязал российскую компанию "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемую во вмешательстве в ход президентских выборов в США в 2016 году, примерно в течение суток объяснить, почему она не представила затребованные американскими властями материалы и не должна быть подвергнута взысканию.
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
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Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни
Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду.
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Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
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Первый случай коронавируса подтвержден в Литве
Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Здоровье
Более 40 человек в текущем эпидсезоне скончались от гриппа на Украине
Более 40 человек скончались на Украине от гриппа в текущем эпидсезоне.
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На Украине ввели температурный контроль для въезжающих из РФ
С пятницы, 28 февраля, на Украине будет введен температурный контроль для граждан, въезжающих на территорию страны из России.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Общество
«Триколор» перестанет показывать более 30 каналов
Оператор сообщил, что с 1 марта 2020 года не будет показывать более чем 30 тематических каналов, которые входят в пакет «Ред Медиа».
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
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Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Футбол
«Шахтер» прошел «Бенфику» в Лиге Европы
Футболисты португальской «Бенфики» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома сыграли вничью с «Шахтером».
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ЦСКА в пятый раз в истории выиграл Кубок Континента
ЦСКА в пятый раз выигрывает Кубок Континента. Ранее это «армейцам» удавалось в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах.
Общество
В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
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Названы самые популярные за рубежом автомобили российской сборки
По итогам 2019 года за пределы Евразийского экономического союза самой популярной автомашиной российской сборки стала собираемая в Нижнем Новгороде автомашина Skoda Kodiaq.
Происшествия
Ростовские приставы вернули ветерану изъятые телевизоры
Судебные приставы Первомайского района Ростова вернули 92-летней Анне Запорожцевой изъятые у неё телевизоры.
Общество
Роскачество рассказало, как защититься от аферистов в соцсетях
Киберпреступники в соцсетях стремятся попасть во френд-лист, чтобы использовать в дальнейшем эту возможность для мошенничества, поэтому пользователям соцсетей стоит следить за приватностью и быть бдительными, говорится в материалах Роскачества.