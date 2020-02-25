После загрузки и установки прошивки смартфон не может загрузить рабочий стол. При этом верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.

с чего всё началось

Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.

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Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.