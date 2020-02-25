Гаджеты
ИзвестияВладельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил портал iXBT.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
После загрузки и установки прошивки смартфон не может загрузить рабочий стол. При этом верхнее меню работает, можно зайти в настройки, смартфон продолжает принимать звонки и сообщения.iXBT.com05:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Комментарии
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Политика
Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.
Политика
К выборам в Госдуму «Единая Россия» изменит название и лидера
«Единая Россия» к выборам Госдуму, которые пройдут в 2021 году, изменит название и лидера.
Общество
Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации
Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Армия и оружие
Военный источник опроверг захват Саракиба боевиками
Военный источник заявил, что информация о захвате сирийскими боевиками города Саракиб в провинции Идлиб является недостоверной.
Путешествия
Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Армия и оружие
Генштаб России обеспокоен антироссийскими сценариями учений НАТО
Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов выразил на встрече с коллегой из Франции Франсуа Лекуантром свою обеспокоенность антироссийскими сценариями учений НАТО на границе России.
Здоровье
На Кубани у 70 человек подозревают коронавирус
На Кубани семьдесят местных жителей внесены в список непрерывного наблюдения в связи с подозрением на коронавирус.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ
Власти Российской Федерации назвали условие для выплаты Грузии 10 млн евро по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Политика
Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Дмитрием Язовым
Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Общество
Власти: Новых случаев заражения коронавирусом на Тенерифе не выявлено
Министр здравоохранения Канарских островов Тереза Крус и глава эпидемиологической службы Канарских островов Доминго Нуньес на пресс-конференции в среду, 26 февраля, рассказали о состоянии здоровья четырех туристов с положительным тестом на коронавирус.
Происшествия
Число задержанных после беспорядков в Жмеринке возросло до 19
Украинская полиция, по последним данным, задержала 19 человек после беспорядков в городском совете Жмеринки в Винницкой области.
Политика
В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве
Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Футбол
Тарасов сегодня будет прооперирован
Футбол
Команда на подъем
Амбиции московских команд не соответствуют тем местам, которые они занимают в таблице.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии достигло 17
В Италии общее число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 возросло до 650, умерли 17 человек, пишет The Local со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ
21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Шоу-бизнес