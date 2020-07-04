Политика

ZAB.RUZAB.RUОбновленный текст Конституции опубликован в России

Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.
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с чего всё началось
«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе
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RT на русскомвчера в 17:47

Подробнее о событии

Опубликован обновленный текст Конституции

РИА Новости00:04

Опубликован обновленный текст Конституции РФ

Известиявчера в 18:14

Зачем в Конституции сделали упор на солидаризм?

Накануне.Ruвчера в 01:00

Опубликован обновленный текст Конституции России

ТАССвчера в 17:49

Опубликован текст обновленной Конституции России

URA.Ruвчера в 17:49

Опубликован текст Конституции России с внесёнными поправками

RT на русскомвчера в 17:47

В России опубликовали текст Конституции с поправками

РБКвчера в 17:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Футбол

Динамо (Киев) — Шахтер 2:3

Sports.ru 06:06
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe 08:58
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

Газета.Ru 06:24
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Игры

Для Prototype вышел набор HD-текстур

CyberSport.ru 12:53
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Hyundai в России начнет продавать автомобили в обход дилеров

Автоновости дня 05:55
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Происшествия

Россиянин запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару

Житель Белгорода запер годовалого ребенка в машине в 36-градусную жару. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 12:29
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Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru 10:00
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Происшествия

Российский военный найден мертвым в Гюмри

В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru 13:36
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Общество

В Театре Эстрады сообщили о состоянии госпитализированного Хазанова

РБК 14:12
Футбол

Стали известны составы «Ахмата» и ЦСКА на матч чемпионата России

Газета.Ru 12:32
Политика

В Турции разрешили изменить статус собора Святой Софии

Evo-rus.com 05:30
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Футбол

Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было

Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.
Чемпионат 14:01
Политика

В Германии предложили снова ввести воинскую повинность

Возвращение в Германии воинской обязанности могло бы помочь решить проблему с правым экстремизмом в вооруженных силах страны, считает спецуполномоченный бундестага Ева Хегль.
Вести.Ru 13:20
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей

«Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк.
МордовМедиа вчера в 12:53
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Политика

МИД отверг обвинения США в нарушении моратория на ядерные испытания

Россия, заявили в МИДе, строго придерживается запрета на ядерные испытания и выполняет обязательства по ДВЗЯИ, касающиеся ограничения ядерных подземных испытаний.
РБК 13:26
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Религия

Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения

Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами.
REGNUM 13:05
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Происшествия

В Саратове обрушились перила моста через Глебучев овраг

В Саратове обвалилась часть ограждения моста через Глебучев овраг. Об этом сообщает корреспондент ИА "Взгляд-инфо" с места событий.
Взгляд-инфо 12:37
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Политика

В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым

В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
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Политика

Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
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Общество

Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи»

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.
РИА Новости 10:55
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл московское «Динамо» в чемпионате России

МК-Спорт 11:38
Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации.
Finam.Ru вчера в 09:58
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com 08:40
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Футбол

Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».
ProstoProSport 08:23
Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском 12:40
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Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 13:27
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала откровенное фото в ванне

Актриса призналась, что впервые сфотографировалась обнаженной на телефон После новостей о разводе с комиком Гариком Харламовым Кристина Асмус все чаще делится откровениями, но на этот раз актриса решила порадовать подписчиков еще и откровенными фото.
Passion.ru 12:00
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