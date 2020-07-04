с чего всё началось

Обновленный текст Конституции РФ, с уже внесенными поправками, опубликовали в России, 4 июля его разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов. 44

Происшествия Российский военный найден мертвым в Гюмри В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник. 10

Футбол Арбитр Федотов: Жиго ничего не сделал на пенальти, его просто не было Финальный свисток в матче «Спартак» — «Тамбов» зафиксировал победу гостей со счётом 3:2. Команда Сергея Первушина забила решающий гол на 82-й минуте — Владимир Обухов реализовал пенальти, назначенный за фол Самуэля Жиго.

Политика В Германии предложили снова ввести воинскую повинность Возвращение в Германии воинской обязанности могло бы помочь решить проблему с правым экстремизмом в вооруженных силах страны, считает спецуполномоченный бундестага Ева Хегль. 7

Происшествия Замглавы Минобрнауки задержана за хищение 40 млн рублей «Полицейские установили, что в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки РФ, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме»,— сообщила представитель МВД Ирина Волк. 1,7K

Религия Среднеуральский женский монастырь снова открыли для посещения Екатеринбург, 4 июля 2020, 20:05 — REGNUM В Свердловской области Среднеуральский женский монастырь снова открыт для посещения паломниками и прихожанами. 299

Происшествия В Саратове обрушились перила моста через Глебучев овраг В Саратове обвалилась часть ограждения моста через Глебучев овраг. Об этом сообщает корреспондент ИА "Взгляд-инфо" с места событий. 6

Политика В Совфеде ответили на отказ Турции признавать Крым В Совете Федерации отреагировали на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, отказавшегося признавать воссоединение РФ с Крымом, передает РИА "Новости". 193

Общество Зеленский потребовал убрать затонувший в Одессе танкер «Делфи» Президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно "Делфи" с побережья Одессы, об этом шла речь во время его встречи с представителями судовладельца и местной власти.

Политика Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России Глава государства запросил у рабочей группы предложения и идеи по поводу того, как строить работу дальше на основе принятой гражданами России Конституции, поправок в Основной закон Российской Федерации. 59

Футбол Мостовой заявил о готовности возглавить московский «Спартак» Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой заявил о готовности стать главным тренером московского «Спартака».

Шоу-бизнес Шнуров впервые показал видео с четвертой женой Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой. 50

Общество МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства. 528