с чего всё началось

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

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