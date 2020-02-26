Армия и оружие
РИА НовостиВ России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников. Это следует из новых Правил применения оружия при охране российской границы в воздушном пространстве.
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с чего всё началось
Вооруженные силы России получили право сбивать гражданские самолеты, вторгшиеся в воздушное пространство страны, только в исключительных случаях, следует из постановления правительства.Коммерсантъ08:00
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