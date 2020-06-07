Политика
РБКОбнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования
В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
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с чего всё началось
Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.Ведомостивчера в 14:00
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Здоровье
Ростовский оперштаб обновил карту распространения SARS-CoV-2
Ростов-на-Дону, 8 июня 2020, 12:38 — REGNUM Ростовский оперштаб опубликовал обновлённую карту распространения коронавирусной инфекции с учётом данных, полученных утром 8 июня, передаёт ИА REGNUM.
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская ответила на критику своих слов о смерти Норкиной
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская резко ответила хейтерам, осудившим её за пост о смерти радиоведущей Юлии Норкиной.
News.ru вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Общество
Парикмахерские откроются в Москве с 9 июня
В Москве уже с 9 июня откроются парикмахерские и салоны красоты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
ТВ Центр 07:25
Экономика
Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей
Премьер-министр России сообщил, что Минфин мобилизовал в резервный фонд правительства 600 млрд рублей, которые будут направлены на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:36
Общество
Собянин: в Москве удалось не допустить взрывного характера пандемии
Москва выбрала сбалансированный сценарий действий для сдерживания пандемии коронавируса.
ТВ Центр 07:02
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Как гласит информационная статья на сайте главы города, столичные бизнесмены смогли оформить кредиты со льготными ставками на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Москва. Северо-Запад 03:09
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
Как только Белоруссия полностью погасит задолженность, российская компания начнет переговоры по условиям поставки газа на 2021 год.
Вести.Ru 07:03
Гаджеты
Xiaomi выпустит «умные» шторы Mi Smart Curtain
NewInform 07:46
Происшествия
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков
Житель села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР.
Интерфакс 04:54
Экономика
Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом
Суд удовлетворил заявление, и в итоге вместе с процентами почти за десять лет сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Дмитрию Ананьеву составила 2,9 млрд руб.
РБК 07:18
Музыка
Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, обозвавшему его «аппендицитом»
В рамках пародии Киркоров назвал Лозу «никому не нужным аппендицитом».
iReactor 04:24
Общество
Рестораны и кафе в Москве откроются в два этапа
По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
Говорит Москва 07:26
Общество
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны
Москва, 8 июня 2020, 13:20 — REGNUM В ряде случаев граждане России смогут покинуть пределы страны, сообщил 8 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве РФ.
REGNUM 06:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Футбол
Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт
Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru 06 июня в 16:04
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Происшествия
В США автомобиль въехал в протестующих
Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Общество
Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
Футбол
Месси вернулся в общую группу «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси, как и ожидалось, полностью восстановился после травмы.32-летний аргентинец сегодня приступил к тренировкам с командой.
Soccer.ru 06:19
Происшествия
Четверо последователей ИГ в Дагестане получили тюремные сроки
Судом доказано, что Закарьяев Рамазан Яхьяевич, Татарханов Самат Ахмедович и Рамазанов Али Дагирович в октябре 2018 года присягнули на верность террористической организации «Исламское государство», находясь в горно-лесистой местности Буйнакского района Республики Дагестан.
Махачкалинские известия 06:42
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Политика
Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:02
Общество
Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии.
Вести.Ru 07:02
Здоровье
В Коми привезли медоборудование, закупленное на средства Вагита Алекперова
В Коми для борьбы с COVID-19 поступила первая партия медоборудования, приобретённая на личные средства Вагита Алекперова.
АиФ Коми 07:23