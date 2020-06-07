Закон об изменении Конституции предлагает отказаться от слова «подряд», а также дополнить положение ч. 3 ст. 81 пунктом о том, что ограничение не учитывает сроки, занимаемые до вступления в силу обновленной Конституции. Позже в текст на сайте 2020og.ru были внесены изменения.

с чего всё началось

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

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