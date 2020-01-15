Экономика
КоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Общество
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Армия и оружие
В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
Общество
«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»
«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Политика
Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом
Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
Автоспорт
Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Происшествия
В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД
Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Технологии
АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость
По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Политика
Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию назвал низкие доходы российских граждан угрозой демографическому будущему страны.
Политика
Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Шоу-бизнес
Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи
Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи подтвердила тот факт, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.
Шоу-бизнес
Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости
Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.
Футбол
СМИ: Тедеско не планирует покидать «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не намерен покидать клуб по собственной инициативе ни зимой, ни летом.
Политика
В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ
Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".