Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

Московский Комсомолец02:56

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31

Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК 06:16
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Общество

Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения

Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 06:09
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Имя второй наследницы счастливая мама пока не называет, но отметила, что девочка родилась здоровой.
StarHit.ru вчера в 11:00
Общество

«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»

«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Коммерсантъ 03:11
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Политика

Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом

Президент РФ Владимир Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом.
ФАН 04:59
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Экономика

Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей

Глава Минтруда РФ Максим Топилин оценил расходы на предложения президента России Владимира Путина по материнскому капиталу, озвученные в послании Федеральному собранию, в сумму порядка 100 млрд рублей в текущем году.
ТАСС 05:56
Автоспорт

Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
РИА Новости 02:25
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо 02:12
Политика

Рухани извинился за задержку Ираном признания вины за сбитый Boeing

REGNUM 03:33
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В Петербурге оправдали осужденных за взятки экс-сотрудников ГИБДД

Петербургский городской суд вынес решение по жалобе двух бывших сотрудников ГИБДД Александра Мишенина и Андрея Криулина на обвинительный приговор.
Gazeta.SPb 05:34
Общество

Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Газета.Ru вчера в 12:44
Технологии

АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость

По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.
Красная весна вчера в 16:00
Политика

Путин назвал угрозой демографии низкие доходы россиян

Президент России Владимир Путин в ходе оглашения своего Послания Федеральному Собранию назвал низкие доходы российских граждан угрозой демографическому будущему страны.
Парламентская газета 04:25
Политика

Президент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов

Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета.
Российская газета 05:50
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны

Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Вести.Ru 05:21
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Шоу-бизнес

Об отношениях с женами хоккеиста Телегина рассказала мама Пелагеи

Светлана Ханова, мать певицы Пелагеи подтвердила тот факт, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.
Privet-Rostov.ru 05:35
Шоу-бизнес

Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости

Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.
Вечерняя Москва вчера в 10:42
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Футбол

СМИ: Тедеско не планирует покидать «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не намерен покидать клуб по собственной инициативе ни зимой, ни летом.
RT на русском 06:12
Политика

В Госдуме обещали оперативную работу над поправками в Конституцию РФ

Парламентарий уточнил, что в этой работе будут участвовать "и Госдума, и правительство, и администрация президента".
Российская газета 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное