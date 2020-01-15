Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

Московский Комсомолец02:56

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31

Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 06:14, Ашберн
Киберспорт

Path of Exile получит четыре дополнения в 2020 году

Разработчики из студии Grinding Gear Games объявили, что их ролевой экшен Path of Exile получит четыре дополнения в 2020 году.
Игромания.ру 04:50
Политика

Путин предложил изменить Конституцию

1. Путин рассказал об изменениях в основной закон страны Президент России в среду, 15 января, огласил ежегодное послание Федеральному собранию, в котором рассказал о возможных изменениях в Конституции страны.
Lenta.ru 06:04
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Автоспорт

Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»

Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
РИА Новости 02:25
Экономика

Силуанов назвал сумму на реализацию предложений Путина по демографии

Министр финансов Антон Силуанов сообщил после завершения Послания президента России Владимира Путина, что пакет демографических и социальных стимулов, предложенный главой государства, в этом году обойдется бюджету в 400-450 млрд рублей.
Московский Комсомолец 05:58
Общество

Путин ставит задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы

Путин ставит задачу увеличить целевой прием в медицинские вузы, прежде всего по заявкам регионам, вплоть до 100% по самым дефицитным специальностям.
ТАСС 04:39
Политика

Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Pravda.Ru 05:58
Общество

С 2021 года социальный контракт введут во всех субъектах РФ

В 2021 году механизм социального контракта будет внедрен во всех субъектах Российской Федерации.
Татар-информ 04:40
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Послание должны были впервые показать на фасадах гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, здания «Дома книги», кинотеатра «Октябрь», дома № 28 на Новом Арбате, а также ТЦ «Ереван-плаза», рассказывал РБК представитель рекламной компании LBL (владелец конструкций).
Ведомости 05:18
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий.
Lenta.ru 05:31
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Политика

Путин анонсировал создание архива документов о Второй Мировой войне

Россия обязана защитить правду о Второй мировой войне, заявил в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 05:01
Происшествия

Десятилетняя школьница отбилась от тащившего ее в машину мужчины

В Ленинградской области десятилетняя девочка отбилась от мужчины, который пытался затащить ее в машину.
РИА Новости 06:04
Происшествия

В Саратовской области автобус с росгвардейцами попал в ДТП

РБК 03:40
Хоккей

«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»

РИА Новости вчера в 06:50
Политика

Рухани извинился за задержку Ираном признания вины за сбитый Boeing

REGNUM 03:33
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Наука

Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели

ToDay News Ufa вчера в 06:07
Происшествия

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
РБК вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Самая красивая женщина показала фигуру в прозрачном платье

Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, порадовала фанатов откровенными фотографиями.
7 новостей 05:17
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам в банках достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде января снизилась до 5,93% годовых, достигнув абсолютного минимума, следует из материалов ЦБ.
Коммерсантъ 05:44
Игры

VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру

News.ru 04:09
Единоборства

Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»

Sports.ru 12 января в 04:26
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Кино

Звезда сериала «Горец» совершил самоубийство

Lenta.ru 01:25
Авто

«УАЗ» представил спецверсию Patriot Antarctic Edition

В список базового оснащения версии Antarctic Edition войдут: «Зимний Пакет» с функциями подогрева обшитого кожей руля, ветрового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой, кондиционер и круиз-контроль, а также дополнительный отопитель салона.
Daily-Motor.Ru 02:16
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным

Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Вокруг ТВ 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное