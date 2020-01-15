Экономика
КоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Политика
Путин предложил Медведеву новую должность
Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Политика
Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию
В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Политика
Путин объявил о новых требованиях к кандидатам в президенты России
Во время Послания Федеральному собрания Путин подчеркнул, что кандидат в президенты России должен прожить на территории страны не менее 25 лет.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
Политика
Маргарита Симоньян предсказала назначение Мишустина на пост премьера
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Президент России обратится с Посланием к Федеральному Собранию
Глава Марий Эл Александр Евстифеев завтра примет участие в церемонии оглашения Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
Космос
Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее
Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
Футбол
«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Шоу-бизнес
Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике
Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко
Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Экономика
Чубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х
Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Космос
«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»
«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге
Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
Происшествия
Почему происходят ЧП на транспорте
Законодательство РФ трактует использование транспортных средств как источник повышенной опасности.
Общество
Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям
Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.