Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

Московский Комсомолец02:56

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика

Путин предложил Медведеву новую должность

Приняв отставку правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, президент России Владимир Путин предложил ему стать заместителем председателя Совбеза и заняться вопросами обороноспособности и безопасности.
Газета.Ru 13:46
Политика

Путин создал рабочую группу для поправок в Конституцию

В России образована рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
REGNUM 14:59
Политика

Путин объявил о новых требованиях к кандидатам в президенты России

Во время Послания Федеральному собрания Путин подчеркнул, что кандидат в президенты России должен прожить на территории страны не менее 25 лет.
Sputnik Таджикистан 05:12
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Манфред Вебер обвинил российское руководство в попытках переписать историю.
РИА Новости 15:05
Политика

Маргарита Симоньян предсказала назначение Мишустина на пост премьера

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.
ПолитРоссия 11:31
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Политика

Президент России обратится с Посланием к Федеральному Собранию

Глава Марий Эл Александр Евстифеев завтра примет участие в церемонии оглашения Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
Глава Республики Марий Эл вчера в 08:39
Космос

Магнитные бури возникают ближе к Земле, чем считалось ранее

Новое исследование команды ученых во главе с Василисом Ангелопулосом, профессором космической физики Калифорнийского университета, впервые показало, что такие штормы могут возникать гораздо ближе к Земле, чем считалось ранее.
HotGeo вчера в 13:46
Футбол

«Милан» разгромил СПАЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

«Милан» одержал крупную победу над клубом СПАЛ в матче 1/8 финала Кубка Италии.
Матч ТВ 13:56
Политика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Вести.Ru 14:28
Политика

Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского

На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 13:39
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия вчера в 07:39
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Шоу-бизнес

Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике

Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года.
Piter.tv 02:21
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Motorsport.com Россия 04:25
Политика

Путин анонсировал проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Интерфакс 04:52
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Экономика

Чубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей.
Вести.Ru 13:33
Кино

Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»

Газета.Ru вчера в 07:57
Космос

«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на создание корабля «Орел»

«Роскосмос» планирует выделить больше 8 млрд рублей на создание серийного пилотируемого корабля нового поколения «Орел».
НТВ 13 января в 01:06
Политика

Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию

В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Известия 14:30
Шоу-бизнес

Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина

Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Росбалт вчера в 03:43
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Происшествия

Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге

Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.
РБК 14:21
Происшествия

Почему происходят ЧП на транспорте

Законодательство РФ трактует использование транспортных средств как источник повышенной опасности.
Российская газета 02:25
Общество

Путин предложил изменить порядок набора в вузы по медспециальностям

Владимир Путин предложил в новом учебном году существенно изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.
Российская газета 04:54
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде

В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
VSE42.RU вчера в 22:11
Политика

Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.
RT на русском 14:04
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