Экономика
КоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Экономика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Происшествия
Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери
Шоу-бизнес
Борис Ельцин-младший опроверг свадьбу сестры с Федором Смоловым
Новость о романе 29-летнего Федора Смолова и 17-летней Марии Юмашевой наделала много шума.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Кабмин Украины установил численность населения страны
Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
Экономика
РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real
Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Шоу-бизнес
«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров
Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Футбол
Черчесов согласовал новый контракт с РФС
Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.
Общество
Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки
Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
Общество
СМИ узнали об обысках у главы государственной налоговой службы Украины
В декабре в ходе обысков следователи Государственного бюро расследований Украины нашли скрытое видеооборудование в фитнес-клубе «5 элемент», который, по данным украинских СМИ, принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко.
Армия и оружие
Хафтар озвучил условия продолжения переговоров
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Политика
В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского
Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Политика
Премьером станет бывший бизнесмен
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Армия и оружие
Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Израильские военные нанесли удары по целям палестинского движения ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.