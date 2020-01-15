Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

Московский Комсомолец02:56

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31

Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00
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Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 10:43
Политика

Путин потребовал запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент Владимир Путин предложил закрепить в Конституции запрет на иностранное гражданство для ряда чиновников.
РБК 06:16
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета 12:12
Экономика

США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
РИА Новости 13:07
Происшествия

Сын экс-хоккеиста Соколова пойдет под суд за убийство матери

Российская газета 06:49
Шоу-бизнес

Борис Ельцин-младший опроверг свадьбу сестры с Федором Смоловым

Новость о романе 29-летнего Федора Смолова и 17-летней Марии Юмашевой наделала много шума.
StarHit.ru 12:00
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Общество

Кабмин Украины установил численность населения страны

Напомним, в июне Украина вошла в список стремительно вымирающих стран ООН.
ИА Новороссия 09:23
Экономика

РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real

Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.
Коммерсантъ 08:51
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Экономика

Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов

Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Рамблер 01:08
Шоу-бизнес

«Я бы вдул»: актриса Катерина Шпица зло высмеяла хейтеров

Вероятно, Катерину Шпицу задели неприятные комментарии, и она опубликовала длинное и откровенное сообщение, посвятив его всем хейтерам.
Телепрограмма 12:49
Футбол

Черчесов согласовал новый контракт с РФС

Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.
ProstoProSport 14:46
Общество

Турция открыла доступ к «Википедии» после более двух лет блокировки

Власти Турции открыли доступ к интернет-энциклопедии "Википедия" после двух с половиной лет блокировки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 16:42
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru 04:56
Шоу-бизнес

Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера

Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Алтапресс 01:26
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Игры

BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews 12:07
Общество

СМИ узнали об обысках у главы государственной налоговой службы Украины

В декабре в ходе обысков следователи Государственного бюро расследований Украины нашли скрытое видеооборудование в фитнес-клубе «5 элемент», который, по данным украинских СМИ, принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко.
Известия 11:22
Армия и оружие

Хафтар озвучил условия продолжения переговоров

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Радио Sputnik вчера в 15:46
Футбол

Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти

Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
ODDS.ru 13:01
Происшествия

На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Вести.Ru 16:15
Кино

Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой

Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
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Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ 13:32
Политика

В Сети появилась запись «совещания» Гончарука с критикой Зеленского

Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
РИА Новости 16:11
Политика

Премьером станет бывший бизнесмен

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.
Утро.ru 14:12
Кино

Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

Трейлер фантастического фильма ужасов про вампира Майкла Морбиуса опубликовали в Сети, это второй фильм в рамках вселенной Marvel от Sony.
Sibnet Новости вчера в 00:00
Армия и оружие

Израиль нанес удары по целям ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Израильские военные нанесли удары по целям палестинского движения ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа, сообщила пресс-служба вооруженных сил.
РИА Новости 15:55
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
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