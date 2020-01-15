Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Экономика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Экономика РБК: семья Евтушенкова может купить немецкие гипермаркеты Real Люксембургская компания SCP Group и немецкая x+bricks планируют к 31 января подписать договор о покупке у немецкой Metro AG сети гипермаркетов Real, сообщил РБК.

Футбол Черчесов согласовал новый контракт с РФС Как сообщает «Чемпионат», специалист договорился с Российским футбольным союзом (РФС) о продлении трудового соглашения до 2022 года.

Экономика Путин пообещал России рост ВВП выше мирового Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.

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Общество СМИ узнали об обысках у главы государственной налоговой службы Украины В декабре в ходе обысков следователи Государственного бюро расследований Украины нашли скрытое видеооборудование в фитнес-клубе «5 элемент», который, по данным украинских СМИ, принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Армия и оружие Хафтар озвучил условия продолжения переговоров Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар уведомил Россию об условиях для продолжения переговоров о подписании мирного соглашения в Ливии, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

Политика Премьером станет бывший бизнесмен Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост главы правительства.