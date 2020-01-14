Экономика
КоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Футбол
Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче
Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Политика
СМИ США: Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma
Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информацию экспертов.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Космос
Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите
По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Армия и оружие
Польша резко нарастила численность армии
С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени
Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Политика
Президент Эстонии разочаровалась в России
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Происшествия
Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Здоровье
Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа
По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
Политика
МИД РФ прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
МИД РФ заявил, что нет оснований для запуска «евротройкой» механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе
Общество
Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче
Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.