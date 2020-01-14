Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Отказ от НДФЛ дорого обойдется регионам

Независимая газетавчера в 12:02
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Общество

Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы

В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Lenta.ru 01:11
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Появилось видео попадания двух иранских ракет в украинский Boeing

ТВ Центр 00:00
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Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

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Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Дни24 вчера в 12:57
Энергетика

В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 16:33
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Футбол

Главу РФПЛ Прядкина допросили по делу о договорном матче

Сергей Прядкин — глава РФПЛ был допрошен по делу матча Чайка — Черноморец.
Bethub.org вчера в 16:02
Политика

В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну

Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Известия вчера в 17:45
Политика

СМИ США: Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информацию экспертов.
РЕН ТВ 13 января в 20:36
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru вчера в 15:42
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Взгляд.ру вчера в 16:58
Космос

Пылинка возрастом 7 млрд лет найдена в австралийском метеорите

По мнению авторов работы, старейшая из найденных частиц могла сформироваться в период активного звездообразования порядка 7 млрд лет назад, и эти звезды наработали ту пыль, которая имеет возраст 4,9 млрд лет и была обнаружена в метеорите.
Газета.Ru вчера в 08:22
Армия и оружие

Польша резко нарастила численность армии

С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Взгляд.ру вчера в 06:41
Политика

Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Известия 00:04
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Общество

Меган Маркл отказалась слушать Елизавету II

Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Елизавету II на совете британской королевской семьи.
Известия вчера в 18:23
Политика

Президент Эстонии разочаровалась в России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что надежды эстонцев на Россию не оправдались. Она вспомнила времена президента Бориса Ельцина.
Свободная Пресса вчера в 00:18
Происшествия

Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки

Lenta.ru вчера в 07:01
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Вести.Ru 01:33
Кино

В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»

Известия вчера в 23:17
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
РИА Новости вчера в 20:06
Политика

МИД РФ прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

МИД РФ заявил, что нет оснований для запуска «евротройкой» механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД по иранской ядерной программе, сообщает ТАСС.
Мой Брянск вчера в 13:25
Происшествия

Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru вчера в 07:46
Общество

Рефинансировать ипотеку с использованием маткапитала станет легче

Заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение своих коллег по нижней палате парламента законопроект, упрощающий процедуру перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей, которые использовали при покупке жилья материнский капитал.
Российская газета 13 января в 04:08
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето

В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
NewInform 13 января в 12:55
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по микрозаймам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать долги россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).
Lenta.ru 00:57
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
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