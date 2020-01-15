Экономика
КоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов
Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Энергетика
Минэнерго Казахстана получило от Белоруссии запрос на поставки нефти
Обсуждение вопроса о поставке казахстанской нефти в Белоруссию планируется провести до 20 января, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.
Общество
Путин предложил выплачивать пособие на детей от 3 до 7 лет
Прямой эфир послания транслируется на телеканале "Крым 24".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Минобороны России получит две ракеты «Ангара» в 2020 году
В 2020 году две ракеты будут переданы заказчику – Министерству обороны России.
Энергетика
«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
Общество
Мальта опубликовала список обладающих «золотыми паспортами» россиян
Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших так называемые золотые паспорта, пишет РБК.
Единоборства
Чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест
1 декабря 2019 года боксер по очкам единогласным решением судей одержал победу над соотечественником Раджабом Бутаевым и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Политика
Владимир Олейник: Гончарук назвал Зеленского коррупционером
Президент Зеленский себе зарплату не повышал и выступает против повышения.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Экономика
Российский министр отказался считать Европу независимой
Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
Политика
Путин заявил о качестве обучения и дополнительных школьных местах
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул важность комфорта и качества обучения.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Происшествия
В Новой Ладоге пытались похитить 10-летнюю девочку
Седоволосый мужчина в камуфляже тащил ребенка в машину. Полиция Волховского района проверяет странный инцидент в Новой Ладоге.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Происшествия
В числе пострадавших при взрыве газа в Уфе оказался подросток
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Испании прогремел мощный взрыв
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху судом из-за песни Билана
Продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана. Она собирается обратиться в суд.
Хоккей
Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля
Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение.
Происшествия
Беглого Михаила Захарова нашли в Германии
Местонахождение беглого депутата Михаила Захарова установлено. Сейчас ведутся переговоры с Германией о его экстрадиции.