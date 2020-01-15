Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
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Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

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Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

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Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

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Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44
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Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подчеркнул важность комфорта и качества обучения.
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В Иране задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing

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