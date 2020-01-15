Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОбнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Эксперты рассказали, какие регионы проиграют от отмены НДФЛ

Московский Комсомолец02:56

Эксперты предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов

ТАССвчера в 06:00

Отмена НДФЛ для малоимущих повлияет на бюджеты 26 регионов

ГЛАС.RUвчера в 13:44

Главными проигравшими от отмены НДФЛ для малоимущих окажутся Чечня и Ингушетия

Forbesвчера в 10:32

Если отменить НДФЛ: эксперты предрекли большие потери для Северного Кавказа

REGNUMвчера в 08:32

От отмены НДФЛ больше всего пострадает СКФО?

Вестник Кавказавчера в 06:29

Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов

Коммерсантъвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 04:50, Ашберн
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Политика

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение 16-го послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 04:05
Политика

Путин отметил важность передачи новому поколению ценности семьи

Президент РФ Владимир Путин призвал передать новому поколению подлинные ценности многодетной семьи.
ФАН 04:32
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Происшествия

Беглого Михаила Захарова нашли в Германии

Местонахождение беглого депутата Михаила Захарова установлено. Сейчас ведутся переговоры с Германией о его экстрадиции.
Липецкое время 03:35
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
Общество

«Роскосмос» в 2020 году поставит Минобороны две ракеты «Ангара»

«Роскосмос» планирует в 2020 году поставить Минобороны России две тяжелых ракеты-носителя «Ангара», сообщил представитель госкорпорации ТАСС.
Коммерсантъ 03:11
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

LADA Granta с результатом 135 831 реализованных автомобилей стала самой популярной моделью в России по итогам 2019 года.
Автоновости дня вчера в 05:41
Происшествия

В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
РИА Новости вчера в 08:05
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Известия 03:55
Энергетика

Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти

Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.
BFM.ru 04:05
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Политика

У дома Зеленского в Киеве митингуют украинские аграрии

В Киеве, у дома возле Маринского парка, где находится квартира президента Украины Владимира Зеленского проходит акция протеста.
Евразия Daily 04:01
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Кино

Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru вчера в 04:58
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Экспресс газета 03:04
Гаджеты

Составлен рейтинг самых прочных смартфонов 2019 года

Известный «мучитель» смартфонов, блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) опубликовал на своём YouTube-канале JerryRigEverything видео, в котором рассказал, какие же устройства оказались самыми прочными в 2019 году.
Ferra вчера в 10:40
Автоспорт

Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли «Дакар»

Испанский автогонщик Фернандо Алонсо угодил в аварию на десятом этапе ралли «Дакар».
Sport24.ru 02:24
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Шоу-бизнес

Боня «похудила» себя на фото, забыв про отражение в зеркале

На последнем фото звезда позирует у зеркала.
Wday.ru вчера в 22:56
Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Военное морское судно должно было обеспечивать передачу информации иранскими системам ПВО в случае пуска в сторону Ирана ракет или же при приближении истребителей и бомбардировщиков со стороны авиабазы Диего-Гарсия, где уже находились американские стратегические бомбардировщики B-52H.
Avia.pro 13 января в 19:02
Происшествия

Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве на заводе в Каталонии

Газета.Ru вчера в 14:45
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Политика

Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату.
РБК 00:22
Единоборства

Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

Лезги газет вчера в 13:26
Хоккей

Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
РБК 00:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное