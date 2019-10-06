Футболисты «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции в гостях проиграли «Монпелье», а россиянин Александр Головин схлопотал удаление. В девяти стартовых турах Лиги 1 монегаски пропустили 19 мячей. Тем самым оборона «Монако» показала худший результат с 1975 года.

Оборона «Монако» показала худший результат за 44 года

Политика В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Политика МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Футбол Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.

Политика Порошенко закатил скандал на шоу из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский «формулы Штайнмайера».

Наука Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды» Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Армия и оружие В ДНР обвинили силовиков в обстреле детского сада в Донецке Украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, заявили представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Армия и оружие Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.

Наука На Байкале нашли окаменелости птицы-бородастика возрастом 16 млн лет На берегу озера Байкал обнаружены окаменелости тропической птицы "бородастика" возрастом около 16 миллионов лет.

Политика Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.

Происшествия В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Политика WP: Трамп сомневался в версии Мэй по «делу Скрипалей» По сведениям от бывших и действующих сотрудников Белого дома, осведомленных о содержании переговоров президента США с иностранными лидерами, Трамп при обсуждении "дела Скрипалей" с Мэй был убежден, что существуют серьезные основания для сомнений в ее версии о причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

Кино Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.

Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Происшествия Четыре человека погибли в результате стрельбы в Канзас-Сити По меньшей мере четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Канзас в городе Канзас-Сити.

Футбол Комментатор Василий Уткин назвал болельщиков «Ротора» гопниками Василий Уткин в своем микроблоге рассказал о том, как действительно относится к команде «Ротор Волгоград».

Политика Зеленский захотел вернуться на сцену Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.

Политика Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.

Политика Глава МВД ФРГ опасается повторения миграционного кризиса На 2015 год пришелся пик миграционного кризиса в Германии - в страну приехали 890 тыс. беженцев.