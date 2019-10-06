Футбол
ProstoProSportОборона «Монако» показала худший результат за 44 года
Футболисты «Монако» в матче девятого тура чемпионата Франции в гостях проиграли «Монпелье», а россиянин Александр Головин схлопотал удаление. В девяти стартовых турах Лиги 1 монегаски пропустили 19 мячей. Тем самым оборона «Монако» показала худший результат с 1975 года.
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«Монако» Головина пропустил 19 голов в 9 матчах, показав худший результат за 44 года
Sport24.ruвчера в 18:03
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