Из двух кораблей Военно-морских сил Украины один затоплен, второй выведен из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
Украинские военные, заблокированные на северодонецком заводе «Азот», потребовали выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров.
США, вводя санкции в связи с проведением российской военной операции на Украине, создали условия для образования «новой большой восьмерки» вместе с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.
Читатели британского таблоида Daily Express пришли к мнению, что Вашингтон в скором времени попытается избавиться от президента Украины Владимира Зеленского, поскольку он не оправдал ожиданий в конфликте с Россией.
Благоприятные условия для возникновения разумной жизни во Вселенной могли возникнуть не только в Солнечной системе, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире программы «Звёздные войны» телеканала «Россия 24».