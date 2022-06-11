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Оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей ВМСУ

Оборона города Очакова Николаевской области, расположенного на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, осталась без кораблей Военно-морских сил Украины (ВМСУ).
Lenta.ru
Из двух кораблей Военно-морских сил Украины один затоплен, второй выведен из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
ТАСС
По словам источника агентства, члены "Юрия Олефиренко" отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана.
Газета.Ru
Военно-морская база, построенная в Очакове при поддержке представителей США, в данный момент не функционирует.
Военное обозрение

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Источник: оборона Очакова Николаевской области осталась без кораблей ВМСУ
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