Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

с чего всё началось

Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде. Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

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