Экономика

РБКРБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде. Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБК02:00

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Опорный для ОПК Промсвязьбанк распродал почти все свои запасы золота

Эхо Москвы11:01

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

РБК02:00

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Коммерсантъ08:20

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ru07:55

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ru06:10

Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

ИА Красная Весна03:10

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота

Реальное время09:04
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Общество

Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Общество

Главконтроль рассказал о нарушениях самоизоляции в Москве 9 мая

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RT на русском 10:42
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Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Общество

В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару

Журналистская правда 04:35
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
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Общество

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Lenta.ru 01:41
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка

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Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
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Общество

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
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Футбол

Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата Англии

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарём английской Премьер-лиги.
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки

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Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

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Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток

Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
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Общество

В Саратовской области продлили режим самоизоляции

Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
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Наука

Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса

Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
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Политика

Путин рассказал о своем понимании национальной идеи

Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие

Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Общество

Путин назвал картину, которая пробрала его до слез

Народные новости 07:04
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлили

Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
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VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
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Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
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Авто

Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron

Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 11:28
Авто

АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada

По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35
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