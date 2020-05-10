Экономика
РБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде. Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБК02:00
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Общество
Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости 09:03
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Главконтроль рассказал о нарушениях самоизоляции в Москве 9 мая
Начальник Главконтроля Евгений Данчиков рассказал о количестве протоколов, составленных за нарушение режима самоизоляции в Москве 9 мая.
RT на русском 10:42
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Общество
В Роспотребнадзоре оценили шансы заболеть коронавирусом в жару
Журналистская правда 04:35
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке
«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Lenta.ru 01:41
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Экономика
Названы способы заработать во время пандемии коронавируса
Способами заработать во время кризиса Вячеслав Абрамов поделился с газетой «Московский комсомолец».
Lenta.ru 10:21
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 00:05
Музыка
Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира
Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов разместил пост в Twitter, отреагировав на победу американца Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, также представляющим США.
РИА Новости 01:26
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Футбол
Бернд Лено рассказал, кого считает лучшим голкипером чемпионата Англии
Голкипер «Арсенала» Бернд Лено ответил на вопрос, кого считает лучшим вратарём английской Премьер-лиги.
Чемпионат 09:52
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы показала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович 9 мая поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
АБН вчера в 09:55
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
Правительство Саратовской области до 31 мая продлило ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, с 12 мая все промышленные предприятия начнут работу, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости 10:36
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Бондарчук отмечает 70-летие
Актриса, режиссер и сценарист Наталья Сергеевна Бондарчук родилась 10 мая 1950 года в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой.
Россия – Культура 05:21
Общество
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлили
Режим самоизоляции в Самарской области продлили до 18 мая.
Самара-ГИС 08:29
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
Киберспорт
VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте
Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Шоу-бизнес
Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы
Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
Авто
Универсал Audi RS6 сделали мощнее Bugatti Veyron
Немецкое тюнинг-ателье Wheelsandmore повысило отдачу Audi RS6 до 1010 л.с. Специалисты ателье Wheelsandmore разработали пять комплектов доработок для универсала Audi RS6 четвёртого поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 11:28
Авто
АвтоВАЗ вновь поднимет цены на автомобили Lada
По данным издания, новые прайс-листы и письмо, в котором говорится об изменениях розничных цен автомобилей LADA, уже разосланы всем дилерским центрам.
Автоновости дня вчера в 03:35