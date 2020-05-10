Экономика
РБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Интерфакс 02:26
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
В Ухани выявили новый случай инфицирования коронавирусом
В китайском городе Ухань, где был зафиксирован первый очаг распространения коронавирусной инфекции, впервые за последнее время выявили новый случай инфицирования COVID-19.
RT на русском 01:32
Происшествия
Пираты похитили российских моряков с судов у берегов Африки
В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов.
Lenta.ru вчера в 17:54
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
В Праге неизвестные вандалы осквернили пьедестал, где размещался демонтированный муниципальными властями района Praha-6 памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
RT на русском вчера в 13:56
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
Сатирик Трушкин попал в больницу с коронавирусом
Писатель-сатирик, телеведущий Анатолий Трушкин подтвердил «Известиям» в субботу, 9 мая, сообщения СМИ, что его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
Известия вчера в 10:20
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 187 тыс. человек
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 10 699 человек и сейчас составляет 187 859 человек во всех регионах.
Будущее России. Национальные проекты 08 мая в 03:39
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии вчера в 04:37
Единоборства
Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249
В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru 01:10
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
В МВД объяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Граждане, проживающие не по адресу своей прописки, не привлекаются к ответственности при соблюдении режима самоизоляции в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
Москва 24 вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал фейковую растяжку на столе
Экономика сегодня вчера в 07:00
Общество
За сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса в Югре
Федеральный оперштаб сообщил в воскресенье, 10 мая о 67 новых случаев COVID-19, зафиксированных в Югре за минувшие сутки.
Kursk.com 04:35
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
Общество
Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая
Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
Общество
Смолов ответил Екатерине Гордон на обвинения в нарушении карантина
Metaratings вчера в 11:18
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч
В России за сутки зафиксировали 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных превысило 200 тысяч человек.
Телеканал RTVI 03:40
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня 08 мая в 07:45
Общество
В Минпросвещения назвали условие для переноса ЕГЭ из-за коронавируса
Решение о переносе Единого госэкзамена (ЕГЭ) будет зависеть только от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, пока дата остается прежней — 8 июня.
Lenta.ru 05:38
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ведомости вчера в 15:17
Общество
Лучевую диагностику COVID-19 оплатят из бюджета
Региональные власти смогут оснащать медицинские учреждения средствами для лучевой диагностики коронавируса и оплачивать такие исследования за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства России.
Российская газета 02:49
Происшествия
В аварии на М-11 погибли полицейский и задержанный
Погибли капитан полиции и задержанный, еще двое полицейских госпитализированы.
ЛОТ 04:57
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Здоровье
На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса
Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:08
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37