Экономика
РБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат
Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv 04:07
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 26 тысяч
По данным на 8 мая, в России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10 699 за последние сутки.
Lenta.ru 08 мая в 04:00
Общество
Роспотребнадзор объявил критерии снятия ограничений
Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий, согласно Роспотребнадзора от 8 мая, учитывает, прежде всего, коэффициент распространения инфекции Rt, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции.
PCR.news вчера в 17:09
Общество
69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки
Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались.
Kursk.com 02:40
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Политика
Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом
Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут.
RuNews24.ru вчера в 21:02
Происшествия
Причиной пожара в больнице Москвы стала неисправность аппарата ИВЛ
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество
За сутки 80 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
Оперштаб в четверг, 7 мая сообщил о подтверждении диагноза COVID-19 за сутки еще у 80 человек в Ростовской области.
Kursk.com 07 мая в 04:48
Общество
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Футбол
Бывший игрок «Спартака» Вукоевич обвиняется в угрозах убийством жене
Discover24 вчера в 13:48
Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Американец проиграл впервые за восемь лет. Гэтжи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе.
Lenta.ru 01:17
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Общество
Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии
Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
Общество
В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек
За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Происшествия
В Петербурге за 9 мая проверили на коронавирус 9182 человека
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:11 — REGNUM За субботу, 9 мая, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 9182 человека.
REGNUM 03:11
Происшествия
На Сахалине людей из обсерватора массово вывезли в общественный магазин
Ответить, на каком основании людей, находящихся на карантине в обсерваторе, вывезли в общедоступный магазин, она не смогла.
АСТВ 01:51
Общество
В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:00
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
ТАСС 08 мая в 13:50
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке
В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко.
Вечерняя Москва 02:51
Общество
В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие.
ТАСС вчера в 23:01
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Происшествия
В Петербурге хулиган в ходе ссоры с кондуктором ранил ножом пассажира
Санкт-Петербург, 10 мая 2020, 10:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который вступил в конфликт с кондуктором автобуса и ранил ножом заступившегося за женщину пассажира.
REGNUM 03:33
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38