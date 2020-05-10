Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 969

Общество Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 26 тысяч По данным на 8 мая, в России насчитывается более 187 тысяч случаев заражения коронавирусом — 10 699 за последние сутки.

Общество Роспотребнадзор объявил критерии снятия ограничений Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий, согласно Роспотребнадзора от 8 мая, учитывает, прежде всего, коэффициент распространения инфекции Rt, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. 979

Общество 69 заболевших коронавирусом выявили в Саратовской области за сутки Всего в Саратовской области у 1076 человек подтвержден COVID-19, из них 234 человека выздоровели, в том числе один человек за минувшие сутки, 4 человека скончались. 528

Политика Белый дом не стал комментировать публикацию о победе США над нацизмом Белый дом не стал комментировать свои посты в Instagram и Twitter, в которых победителями нацизма названы только Соединенные Штаты Америки и Британия, а СССР никак не упомянут. 1,8K

Общество За сутки 80 жителей Ростовской области заболели коронавирусом Оперштаб в четверг, 7 мая сообщил о подтверждении диагноза COVID-19 за сутки еще у 80 человек в Ростовской области. 495

Единоборства Фергюсон проиграл впервые за восемь лет Американец проиграл впервые за восемь лет. Гэтжи выиграл титул временного чемпиона UFC в легком весе. 27

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ. 44

Общество В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

Происшествия На Сахалине людей из обсерватора массово вывезли в общественный магазин Ответить, на каком основании людей, находящихся на карантине в обсерваторе, вывезли в общедоступный магазин, она не смогла.

Общество В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом За сутки в 83 российских регионах выявили 11 012 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Общество Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу. 72

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 888

Общество Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,3K

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 465

Общество Более 320 пациентов находятся на лечении в Коммунарке В больнице в поселке Коммунарка на лечении находятся более 320 пациентов. Об этом рассказал главный врач медучреждения Денис Проценко. 279

Общество В МВД России отказались от идеи ужесточать ответственность за побои Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ "Побои", по которой в том числе квалифицируется домашнее насилие. 148