Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

с чего всё началось

Помимо Промсвязьбанка, в марте запасы золота сокращали банк «Открытие» и Сбербанк. "Открытие" продал больше половины имеющегося объема — 57,85%, или 3,4 т. Сбербанк уменьшил свои запасы золота на 16%, или на 2,8 т, подсчитал Осадчий.

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Общество За сутки коронавирус нашли у 80 жителей Ростовской области По данным Роспотребнадзора на субботу, 9 мая в Ростовской области за минувшие сутки подтверждено еще 80 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 498

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 124

Здоровье На Кубани за сутки выявлено 99 новых носителей коронавируса Краснодар, 10 мая 2020, 11:08 — REGNUM 99 новых носителей коронавируса выявлено за сутки на территории Краснодарского края, об этом 10 мая сообщил региональный оперштаб. 446

Единоборства Олейник победил Вердума на турнире UFC 249 Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.

Общество Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 110

Авто В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра. 310

Общество В двух монастырях Свердловской области ввели карантин Карантин введен в двух монастырях Свердловской области после выявления случая заболевания коронавирусом, сообщили РИА Новости в воскресенье в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.

Здоровье Студенты-медики смогут отказаться от работы с зараженными пациентами Заместитель Совета по правам человека при президенте РФ Ирин Киркора настояла на том, чтобы предоставлять студентам-медикам право выбора при распределении на место практики. 3

Экономика Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса «Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве. 288

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ. 124

Общество Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год. 286

Общество В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба в Татарстане на 10 мая, за прошедшие сутки в республики подтверждены еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 117

Общество Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 983

Общество Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус. 3