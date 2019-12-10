Политика
Газета.RuОборонный бюджет США включает $300 млн на помощь Украине
Оборонный бюджет США на 2020 год, согласованный конгрессом, предполагает выделение $300 млн на помощь Киеву, передает РИА "Новости" со ссылкой на проект. Детали оказания помощи Украине не приводятся. Бюджет будет направлен на голосование, в случае одобрения он поступит на подпись президенту США.
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Общество
Ушел из жизни бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
Более 50 тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Более 51 тыс. жителей самопровозглашенной Донецкой Народной республики получили российские паспорта по состоянию на декабрь 2019 года.
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Происшествия
Полиция: стрелок из чешской больницы покончил с собой
Экономика
Рекламный рынок России за девять месяцев вырос на 5%
Рынок рекламы в России в январе-сентябре 2019 года вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его объем превысил 340 млрд рублей.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
Украинский сайт «Миротворец» прекратил деятельность
Украинский сайт «Миротворец», который публикует персональные данные тех, кого администрация сайта считает «врагами Украины» и «изменниками родины», прекратил свою деятельность.
Культура
Зрители Первого канала совсем скоро узнают, каким будет финал захватывающей мелодрамы «Тест на беременность»
Общество
31 декабря объявили выходным в Ленинградской области
Губернатор ленинградской области Александр Дрозденко объявил 31 декабря выходным днем, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Здоровье
В России выросло число детей с нарушениями обмена веществ
С 2014 года число детей в России с нарушениями обмена веществ, расстройством питания и болезнями эндокринной системы выросло на 16,4%, сообщает RT.
Футбол
ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1. После матча президент московского клуба Евгений Гинер в интервью championat.com назвал судейство Василия Казарцева беспределом и заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров должен уйти с занимаемой должности.
Спорт
Журналистка из США: WADA не является легитимным судьёй
Журналистка американского издания The Washington Post Салли Дженкинс высказала мнение о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Общество
В России власти обязали обеспечить жильем жертв репрессий
Региональные власти обязаны устранить правовые коллизии, мешающие детям реабилитированных жертв политических репрессий проживать на прежнем месте.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Политика
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел в Париже, было принято итоговое коммюнике.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Путешествия
В России увидели плюсы от подорожания отелей в Турции
Введение налога на проживание в отелях Турции может поспособствовать развитию туризма внутри России.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
В Ивановской области пропал восьмилетний мальчик
С целью установления обстоятельств исчезновения ребенка следственными органами СК РФ по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Фигурное катание
Плющенко пробил трубу с водой во время выступления
Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Здоровье
Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии
Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Политика
После отставки мэра Оренбурга уволены главы городских округов
Согласно уставу муниципалитета с отставкой градоначальника прекращены договоры на исполнение полномочий всех заместителей главы города и глав округов.
Гаджеты
Будущий флагман Huawei получит графеновый аккумулятор на 5500 мАч
По словам инсайдера, флагман оснастят первым в мире графеновым аккумулятором на 5500 мАч.
Происшествия