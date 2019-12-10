Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине в полтора раза. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов. Их Вашингтон направит в Киев в 2020 году.

США планируют увеличить военную помощь Украине в 2020 году

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