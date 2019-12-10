Политика
Вести.RuСША планируют увеличить военную помощь Украине в 2020 году
Соединенные Штаты Америки увеличат военную помощь Украине в полтора раза. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов. Их Вашингтон направит в Киев в 2020 году.
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Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Сын Валерии прооперирован после ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после ДТП, в которое попал под Санкт-Петербургом.
Футбол
Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО
Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
Политика
Путин описал впечатления от встречи с Зеленским
Президент России Владимир Путин описал свои впечатления от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Происшествия
Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье
Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители в Воронеже задержали Михаила Квасова - еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Политика
Лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике по итогам встречи
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Шоу-бизнес
Друг Петросяна: «Я его новую жену зову Несмеяной»
Свое мнение о новой избраннице Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой высказал писатель-сатирик Георгий Териков — человек, который знает артиста полвека.
Путешествия
Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции
В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
Политика
В Госдуму внесли законопроект о присяге в Росгвардии
Сотрудников Росгвардии обяжут представляться "Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам её текст", - отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.
Театры
Театр Кабуки откроет в Приморье международный Тихоокеанский фестиваль
"Откроет фестиваль одна из самых известных трупп японского традиционного театра кабуки – Сётику Гранд Кабуки – Тикамацу-дза", - рассказал журналистам Шадрин, автор концепции творческой программы фестиваля.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Общество
С нового года мобильная связь в России подорожает
Эксперты прогнозируют, что в России расходы на связь могут вырасти на 17-18%.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала, почему не уважает Ксению Собчак
Возможно, столь резкие слова связаны с тем, что Собчак задело то, что Лопырева не дала ей эксклюзивное интервью для её авторского YouTube-шоу.
Общество
В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами
Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
Происшествия
Под Брянском убили четырех человек
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Шоу-бизнес
Шишкова стала брюнеткой и ее заподозрили в «закосе» под девушку Тимати
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова кардинально сменила образ: из платиновой блондинки она неожиданно превратилась в брюнетку со стильной челкой.
Экономика
Подсчитано число россиян с черными зарплатами
Как подсчитали экономисты, если каждый неформально занятый россиянин имеет среднюю для региона проживания зарплату, то бюджет недополучает около трех триллионов рублей — 0,9 триллиона доходов от налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 триллиона со страховых взносов.
Политика
Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США
Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Авто
Land Rover разрабатывает бюджетный внедорожник в стиле Defender
По версии источников, на которые ссылается зарубежное издание Autocar, внедорожник начального уровня, получивший кодовое имя L860, будет доступен британцам по цене примерно 25 тысяч фунтов стерлингов (2,09 млн рублей) и получит внешность, аналогичную дорогому и большему Defender, и чуть менее оснащенный интерьер.
Политика
На Украине рассказали о возможном компромиссе с Россией
Говоря о возможном компромиссе, Аваков отметил, что Киев может получить контроль над границей «не за месяц до местных выборов, а за два дня».