По итогам мая выручка малых и средних предприятий снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».

с чего всё началось

По итогам мая выручка малых и средних предприятий выросла на 27% по сравнению с апрелем 2020 года. Это следует из анализа данных онлайн-касс, который провели в IT-компании «Эвотор» для «Известий».

Оборот малого бизнеса в мае восстановился на треть

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