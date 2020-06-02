На онлайн-каналы пришлось 14% всего оборота поддельных игрушек, или 4 млрд руб. в год. Из этой суммы 3 млрд руб. приходится на продажи через российские интернет-магазины, а 1 млрд руб.— это продажи через соцсети, доски объявлений в интернете и зарубежные онлайн-площадки.

с чего всё началось

Еще 39% подделок попадается среди игровых и коллекционных фигурок, 35% — среди игрушечных роботов. Большинство подобных игрушек (86%) реализуют через магазины для детей и рынки. Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.

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