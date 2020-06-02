Экономика
РБКОборот нелегальных игрушек в России достиг 30 млрд руб
Еще 39% подделок попадается среди игровых и коллекционных фигурок, 35% — среди игрушечных роботов. Большинство подобных игрушек (86%) реализуют через магазины для детей и рынки. Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.
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с чего всё началось
На онлайн-каналы пришлось 14% всего оборота поддельных игрушек, или 4 млрд руб. в год. Из этой суммы 3 млрд руб. приходится на продажи через российские интернет-магазины, а 1 млрд руб.— это продажи через соцсети, доски объявлений в интернете и зарубежные онлайн-площадки.Коммерсантъвчера в 18:02
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Известия 05:35
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РИА Новости 03:00
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Компания Sony решила перенести презентацию консоли PlayStation 5, которая должна была состояться 4 июня, из-за массовых беспорядков, которые вспыхнули более, чем в 20 штатах США.
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