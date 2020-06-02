На онлайн-каналы пришлось 14% всего оборота поддельных игрушек, или 4 млрд руб. в год. Из этой суммы 3 млрд руб. приходится на продажи через российские интернет-магазины, а 1 млрд руб.— это продажи через соцсети, доски объявлений в интернете и зарубежные онлайн-площадки.

с чего всё началось

Еще 39% подделок попадается среди игровых и коллекционных фигурок, 35% — среди игрушечных роботов. Большинство подобных игрушек (86%) реализуют через магазины для детей и рынки. Оставшиеся 14% подделок продают в интернете, их оборот достигает 4 млрд руб.

Экономика Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. 2,5K

Технологии Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам. 3

Шоу-бизнес Алсу впервые показала маленького сына Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля. 8

Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 129

Происшествия В Манхэттене протестующие разграбили магазины Участники протестов, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, как только стемнело, разграбили ряд магазинов на Манхэттене, передает корреспондент РИА Новости. 95

Автоспорт «Формула-1» утвердила календарь первых восьми гонок сезона-2020 "Формула-1" на своем официальном сайте опубликовала календарь первой части сезона-2020, который не стартовал из-за пандемии коронавируса.

Армия и оружие Вьетнам высмеял Украину за попытку поиздеваться над кораблями России По словам вьетнамских экспертов, украинским военным следует обратить внимание на собственный «москитный флот», поскольку в настоящее время ВМСУ пополняется за счет списанных американских катеров класса «Island». 17

Общество Стало известно, когда откроются российские кинотеатры и театры Российские кинотеатры смогут заработать уже в середине июля после снятия санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко на брифинге в правительстве.

Финансы Доллар опустился ниже 69 рублей Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта. 596

Общество В Свердловской области продлили ограничения из-за коронавируса Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 8 июня ограничения, введенные в регионе из-за ситуации с коронавирусом. 319

Здоровье Смертность пациентов на аппаратах ИВЛ составила 70% «В случае запоздалого включения неинвазивной вентиляции легких приходится подключать инфузионную терапию и искусственную вентиляцию легких, которая приводит к смертности почти 70% пациентов», — передают РИА Новости его слова. 8

Общество Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны. 377

Авто Citroen представил новый бюджетный седан C3L Салон бюджетного седана Citroen C3L для Китая Новый кросс-седан Citroen C3L порадует покупателя вместительным багажником А тем временем стало известно, что американский SSC собирается предоставить «бюджетный» гиперкар. 3

Происшествия В Норильске введён режим ЧС после разлива дизельного топлива Режим чрезвычайной ситуации введён в городе Норильске Красноярского края после крупного разлива дизельного топлива и пожара на ТЭЦ-3. 11

Политика Песков ответил на вопрос о сохранении особого положения в Москве В результате власти регионов получили право устанавливать «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств», приостанавливать работу организаций любой формы собственности, вводить иные меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 2

Общество Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина». 16