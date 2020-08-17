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РИА Новости
РИА Новости

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов

В июле суммарный оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 891,6 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом месяце, на 12,9 процента.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01
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РИА Новости

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

РИА Новости02:22
Москва 24

Оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%

Москва 2402:09
РИАМО

Почти на 13% вырос оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле

РИАМО01:14
REGNUM

В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос на 12,9%

REGNUM02:47
Вечерняя Москва

Оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 13 процентов в июле

Вечерняя Москва01:13
Глас Народа

За июль оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос почти на 13%

Глас Народа00:59
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01

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