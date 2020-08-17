Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 6

Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.