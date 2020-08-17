Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%
Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В источнике
С чего всё началось
За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов
В июле суммарный оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 891,6 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом месяце, на 12,9 процента.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01
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За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01