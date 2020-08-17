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РИА Новости
РИА Новости

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

Суммарный оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%, говорится на официальном портале мэра со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.В источнике
С чего всё началось
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов

В июле суммарный оборот столичных предприятий торговли и услуг составил 891,6 миллиарда рублей. Это больше, чем в прошлом месяце, на 12,9 процента.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01
Подробнее о событии
РИА Новости

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле вырос почти на 13%

РИА Новости02:22
Москва 24

Оборот предприятий торговли и услуг вырос за месяц почти на 13%

Москва 2402:09
РИАМО

Почти на 13% вырос оборот предприятий торговли и услуг в Москве в июле

РИАМО01:14
REGNUM

В Москве оборот предприятий торговли и услуг вырос на 12,9%

REGNUM02:47
Вечерняя Москва

Оборот столичных предприятий торговли и услуг вырос на 13 процентов в июле

Вечерняя Москва01:13
Глас Народа

За июль оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос почти на 13%

Глас Народа00:59
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

За месяц оборот предприятий торговли и услуг вырос почти на 13 процентов

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
РИА Новости05:39
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Саранча определяет взрывчатые вещества по запаху

В новом исследовании, проведенном учеными из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, установлено, что американская саранча (Schistocerca americana) способна различать по запаху различные виды взрывчатых веществ, включая тротил, гексоген, пентрит и нитрат аммония.
Полит.ру06:00

РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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