Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.