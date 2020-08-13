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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

ИА Красная Весна02:26
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Коммерсантъ18:16
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Эхо Москвы01:35
Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Говорит Москва01:09
Реальное время

СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

Реальное время00:52
ТАСС

«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

ТАСС23:56
Lenta.ru

России напророчили первое за 20 лет падение торговли

Lenta.ru02:17

В Ессентуках арестованы еще четверо сотрудников университета МВД

Городской суд Ессентуков арестовал еще четырех сотрудников Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД по делу о коррупции, сообщило управление Генпрокуратуры в Северокавказском и Южном федеральных округах.
В Ессентуках арестованы еще четверо сотрудников университета МВД
Интерфакс09:29
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40
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