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Оборот ритейла в России в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

Согласно прогнозу компании Infoline, в текущем году он может упасть на 0,7-2% до 33,3-32,9 триллиона рублей в годовом выражении. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
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Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

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«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

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«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

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Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

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СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

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России напророчили первое за 20 лет падение торговли

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Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33