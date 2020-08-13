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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

ИА Красная Весна02:26
ТАСС

«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

ТАСС23:56
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Эхо Москвы01:35
Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Говорит Москва01:09
Реальное время

СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

Реальное время00:52
Lenta.ru

России напророчили первое за 20 лет падение торговли

Lenta.ru02:17
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Коммерсантъ18:16

Долги Правительства Мишустина выросли до 14,77 трлн рублей

На 1 июля чистый госдолг России достиг значения 1,55 трлн руб. (долговые обязательства 14,77 трлн против 13,22 трлн руб. ликвидных резервов), подсчитали в РБК на основе статистических данных Минфина и Центробанка.
Накануне.Ruвчера в 00:07
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

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ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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РБКвчера в 07:17
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Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети

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SpeedMe00:55
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Коммерсантъ03:21
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