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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

ИА Красная Весна02:26
Lenta.ru

России напророчили первое за 20 лет падение торговли

Lenta.ru02:17
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Эхо Москвы01:35
Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Говорит Москва01:09
Реальное время

СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

Реальное время00:52
ТАСС

«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

ТАСС23:56
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Коммерсантъ18:16

Володин поручил запросить информацию о двойном гражданстве у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР, чтобы проверить наличие иностранного гражданства у депутатов, сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ03:21
22

Четырехлетняя девочка погибла в Крыму после наезда пьяного водителя

«34-летний водитель ехал со стороны полевой автодороги Светлое–Новосельцево в направлении дороги Азовское–Любимовка и наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей», — сообщили в управлении МВД по региону.
Известия02:53
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Окружение Роналду отреагировало на слухи о его переходе в «Барселону»

На днях в СМИ появилась новость о том, что руководство туринцев поставило задачу агенту Роналду, который должен был предложить услуги футболиста нескольким клубам, включая «ПСЖ», «Реал» и «Барселону».
CT news02:49

Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в платье с глубоким декольте

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, показала наряд, подготовленный ко дню ее рождения.
Lenta.ruвчера в 03:14

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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В России предложили создать комитет национального спасения Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии продолжаются массовые протестные акции, начавшиеся в стране после оглашения предварительных итогов президентских выборов, на которых, по данным ЦИК республики, свыше 80% набрал действующий глава государства Александр Лукашанко.
REGNUM02:08
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Пушков ответил на призыв ввести санкции против России из-за Белоруссии

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал абсурдным призыв депутата Европейского парламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции в отношении России из-за событий в Белоруссии.
Ведомости01:39
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