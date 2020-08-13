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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ритейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн руб. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

ИА Красная Весна02:26
ТАСС

«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

ТАСС23:56
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Эхо Москвы01:35
Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Говорит Москва01:09
Реальное время

СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

Реальное время00:52
Lenta.ru

России напророчили первое за 20 лет падение торговли

Lenta.ru02:17
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Коммерсантъ18:16

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
215

Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Росздравнадзор выявил нарушения в лечении астраханских больных

Астраханский Росздравнадзор выявил нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан, касающиеся: порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи; сроков оказания медицинской помощи в неотложной, экстренной и плановой форме установленного порядка предоставления платных медицинских услуг; внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Пункт А06:10
3

«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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