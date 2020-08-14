Оборот ритейла в России в 2020 году может упасть впервые за 20 лет
Согласно прогнозу компании Infoline, в текущем году он может упасть на 0,7-2% до 33,3-32,9 триллиона рублей в годовом выражении. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
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Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет
Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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