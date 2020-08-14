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Оборот ритейла в России в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

Согласно прогнозу компании Infoline, в текущем году он может упасть на 0,7-2% до 33,3-32,9 триллиона рублей в годовом выражении. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году.В источнике
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Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
Коммерсантъ18:16
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ИА Красная Весна

Розничной торговле в РФ прогнозируют падение

ИА Красная Весна02:26
Lenta.ru

России напророчили первое за 20 лет падение торговли

Lenta.ru02:17
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: Оборот розничной торговли по итогам года в России впервые за 20 лет может упасть

Эхо Москвы01:35
Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Говорит Москва01:09
Реальное время

СМИ: оборот розничной торговли в мире может упасть впервые за 20 лет

Реальное время00:52
ТАСС

«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет

ТАСС23:56
Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Коммерсантъ18:16

Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала ее развода с Алибасовым

Напомним, вдова знаменитого писателя Василия Шукшина приобрела квартиру до брака с продюсером группы «На-на» и в сентябре прошлого года якобы подарила ее новому супругу Бари Алибасову.
Московский Комсомолецвчера в 06:19
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Володин поручил продолжить проверку двойного гражданства депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР по поводу наличия у депутатов иностранного гражданства.
РБК04:17
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
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