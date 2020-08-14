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Говорит Москва

Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Пессимистичная оценка предполагает падение на 2% — до 32 триллионов 900 миллиардов рублей. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Infoline. Аналитики отмечают, что снижение розничной торговли в годовом выражении произойдёт впервые как минимум с 2000 года.В источнике
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Коммерсантъ

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет

Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Кризис, вызванный пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 0,7–2%, до 33,3–32,9 трлн руб.
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