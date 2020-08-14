Оборот розничной торговли в России может упасть впервые за 20 лет

Пессимистичная оценка предполагает падение на 2% — до 32 триллионов 900 миллиардов рублей. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Infoline. Аналитики отмечают, что снижение розничной торговли в годовом выражении произойдёт впервые как минимум с 2000 года.