Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Общество
Умер гендиректор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
На 53-м году жизни умер гендиректор «Металлоинвеста», депутат Курской областной думы Андрей Варичев, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Ведомости 11:24
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 10:31
Общество
Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
Общество
Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Общество
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
Общество
Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о массовом увольнении
Информация о массовом увольнении медперсонала в больнице №40 в Коммунарке не подтвердилась: по словам главврача медучреждения Дениса Проценко, ни один из сотрудников не покинул госпиталь с начала работы.
Газета.Ru 10:50
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Энергетика
Падение цен на нефть WTI ускорилось до 27%
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала на 27,5%, до $12,55 за баррель по состоянию на 16:15 мск.
РБК 09:48
Политика
На сколько дней продлят в России режим самоизоляции
Как сообщает ТАСС, Владимир Путин может сделать заявление о продлении ограничений, связанных с коронавирусом, до 11 мая.
Страницы Воронежской культуры 03:48
Общество
Минюст объяснил предложение о штрафах за лай собак по ночам
В новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях предлагают включить штрафы за бездействие и безответственность, а не конкретно за лай собаки или неисправную сигнализацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции.
РИА Новости 07:22
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы».
Ведомости 08:17
Политика
Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил детскому врачу Леониду Рошалю звание Героя Труда.
Известия 11:28
Общество
Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно
Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Академик из РАН назвал срок окончания пандемии коронавируса в России
Академик РАН Александр Чучалин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» рассказал, что пандемия COVID-19 в нашей стране закончится к середине июня.
МедиаПоток 01:45
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Доверяют Мишустину 52,1% участников исследования - второй результат среди политиков России после президента Владимира Путина (69,8%).
Накануне.Ru вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина написала открытое письмо своему мужу
RuNews24.ru вчера в 18:20
Происшествия
В Воронеже коронавирус выявили у 26 медиков больницы «Электроника»
Воронеж, 27 апреля 2020, 14:36 — REGNUM 41 случай заражения коронавирусом подтверждён в БСМП Воронежа №10 (больница «Электроника»), в числе инфицированных 26 работники отрасли здравоохранения.
REGNUM 07:36