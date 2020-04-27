Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Росстат: Пандемия увеличила продажи в магазинах в марте на 10,2 процента
Российская газетавчера в 09:03
Темпы роста оборота розничной торговли в РФ в марте ускорились до 5,6%, сильнее прогноза
Финмаркетвчера в 09:00
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В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
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Вести.Ru вчера в 17:52
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Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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В Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик
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Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
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Lenta.ru 01:45
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
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Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
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Коммерсантъ вчера в 08:43
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Известия 01:00
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Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
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Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
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Авто
В лесу под Киевом нашли необычный ретро-автомобиль
В лесу под Киевом обнаружили остов реплики Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie.
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В Челябинской области скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса.
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В Кузбассе умер 2-й пациент с коронавирусом
Всего за период эпидемии в Кузбассе было выявлено 114 случаев заболевания, 11 человек выздоровели, 2 умерли.
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Информацию о птицах в холмском порту проверит прокуратура
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Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился
Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
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