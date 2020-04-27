Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости 14:25
Наука
Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей
Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей.
Что происходит 25 апреля в 08:13
Общество
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии в России
В России общее число заболевших составляет более 87 тысяч человек, всего скончались от болезни 794 человека, выздоровели 7346.
РИА Новости 23:30
Игры
Завтра для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone выйдет патч на 15 ГБ
Infinity Ward продолжает выпускать крупные обновления для Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone — завтра, например, выйдет патч на 15 гигабайт.
Игромания.ру 10:50
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ 07:16
Энергетика
Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию
Минэнерго хочет найти одного ответственного за газификацию Минэнерго предлагает наделить «Газпром» правом подключения потребителей к сетям на участке «последней мили», сняв эту обязанность с регионов.
Коммерсантъ 13:50
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 25 апреля в 04:39
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru 10:27
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Игры
Gears Tactics получила оценку в 81 балл на Metacritic
27 апреля спало эмбарго на рецензии Gears Tactics Средняя оценка игры на Metacritic – 81 из 100.
Cyber.sports.ru 10:55
Общество
В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом три из них завезены из других стран.
RT на русском 21:12
Общество
Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт
Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 22:09
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Политика
Трамп рассказал о «вариантах ответственности» для Китая за коронавирус
США, как и другие страны, рассматривают несколько вариантов ответственности для Китая из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге 27 апреля американский лидер Дональд Трамп.
Известия 19:45
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили из-за коронавирусных вспышек
Несколько медиков уволили в липецких больницах за нарушение противоэпидемических правил при работе с инфицированными пациентами.
Kursk.com 14:21
Общество
В Госдуме высказались о переносе майских праздников
Глава комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов считает, что в сложившейся ситуации надо не отдыхать, а работать.
Kaluga-poisk.ru 03:20
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Ларису Гузееву дважды оштрафовали в Москве за превышение скорости
Актрису и телеведущую Ларису Гузееву оштрафовали за превышение скорости на Ленинградском проспекте в Москве 15 и 16 апреля, сообщает kp.ru.
РИАМО 09:57
Кино
Раскрыты детали второго сезона «Ведьмака»
Несколькими деталями продолжения темного «Ведьмака» поделилась шоураннер темного фэнтези Лорен Шмидт Хиссрич.
Культуромания 16:47
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском 13:20
Здоровье
В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек
Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.
РИА Новости 22:38
Здоровье
В Москве оценили эффективность донорства плазмы в лечении коронавируса
Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 16:30
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
Культура
Анатолий Цой стал победителем шоу «Маска» на НТВ
В воскресенье, 26 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск шоу "Маска".
Piter.tv 10:00
Общество
Кинологи прокомментировали введение штрафов за лай собак по ночам
«Если собака постоянно скулит или лает, и это продолжается и днем, и ночью, а хозяин при этом не предпринимает никаких мер — то тогда эту ситуацию правда можно рассматривать как безответственное отношение к животному и к обществу, что может вести к административной ответственности», — уверен кинолог, сообщает РИА Новости.
Gazeta.SPb 22:23
Общество
Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»
Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
Общество
Купленные за границей смартфоны обяжут платно регистрировать по IMEI
Регистрировать смартфон обяжут как компании-импортеры, так и обычных путешественников, привозящих домой купленный за границей телефон.
Ведомости 19:40
Религия
Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу
На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.
РИА Новости 18:13