Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
Наука
Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара
Goroday.ru 05:01
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:17
Общество
Власти Москвы назвали причину аннулирования ряда пропусков
СМИ ранее сообщили, что в Москве якобы произошёл сбой в системе цифровых пропусков, поскольку ряд журналистов и бизнесменов получили сообщения об аннулировании их пропусков.
RT на русском 09:38
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
Музыка
Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко
В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform 24 апреля в 23:15
Религия
Патриарх Кирилл обязал духовенство соблюдать меры против коронавируса
RT на русском 11:17
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия
Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела
Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 09:07
Здоровье
В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом
Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
Центробанк выпустил указание, касающееся правил наличных расчётов в рублях и иностранной валюте.
Pressa40 25 апреля в 04:59
Общество
Умер генеральный директор «Металлоинвеста» Андрей Варичев
Генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев скоропостижно скончался 27 апреля после тяжелой болезни.
Коммерсантъ 11:24
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Здоровье
Ставропольские медики начали получать стимулирующие выплаты
Нормативный правовой акт предусматривает выплату единовременного социального пособия в размере до 1 миллиона рублей медицинскому сотруднику, заразившемуся COVID-19 при исполнении своих профессиональных обязанностей — в зависимости от степени вреда здоровью.
Сайт Ставрополя 1777.ru 08:16
Экономика
Саратовское МЭР планирует ввести специальный налоговый режим
По словам господина Муравьева, поправки коснутся регионального закона об установлении дифференцированной налоговой ставки для субъектов предпринимательства, работающих по УСН.
Взгляд-инфо 09:41
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику в храме ВС РФ
Мойка78 вчера в 21:58
Происшествия
В воронежской больнице у 26 медиков нашли коронавирус
«Больница работает в штатном режиме, пациенты с выявленной коронавирусной инфекцией переведены в другие стационары Воронежа, пациенты с бессимптомным протеканием болезни — на амбулаторное лечение»,— пояснили там.
Коммерсантъ 10:37
Общество
Из-за коронавируса ЕГЭ могут снова перенести
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в нынешнем году Единый государственный экзамен пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».
Свободная Пресса вчера в 22:34
Авто
«АвтоВАЗ» остановит производство
«АвтоВАЗ» остановит производство машин до середины мая, решение принято на фоне пандемии коронавируса и длительных майских выходных, сообщил председатель профсоюза автозавода Сергей Зайцев.
Sibnet Новости 08:58
Футбол
Кикнадзе не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца
По данным источника, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе не хочет продлевать контракт с 72-летним специалистом на два месяца, так как его нынешнее трудовое соглашение истекает 31 мая.
Metaratings вчера в 16:40
Общество
Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область
В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 25 апреля в 13:07
Энергетика
Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель
Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 21:15
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12