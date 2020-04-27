Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

Оборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 1,1K

Происшествия Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией Киев, 27 апреля 2020, 12:22 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Политика Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю. 302

Общество По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19. 1,7K

Путешествия Отели Турции откажутся от «шведского стола» В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя. 134

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 491

Экономика Саратовское МЭР планирует ввести специальный налоговый режим По словам господина Муравьева, поправки коснутся регионального закона об установлении дифференцированной налоговой ставки для субъектов предпринимательства, работающих по УСН. 1

Хоккей Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор» У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб.

Футбол Сезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть возобновлён с 21 или 28 июня. Об этом 27 апреля было заявлено на заседании клубов РПЛ. 2

Общество Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».

Общество Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК . 10

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к онлайн-обучению По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ". 440

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 230

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 173

Экономика ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке. 26

Общество Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 291