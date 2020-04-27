Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Оборот розничной торговли в Брянской области в I квартале вырос на 5,7%, оптовой - на 0,2%
Интерфакс - Россия06:52
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Авто
Рынок грузовиков с пробегом в первом квартале вырос на 4%
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Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
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Кличко уволил своего заместителя из-за инцидента с полицией
Киев, 27 апреля 2020, 12:22 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
REGNUM 05:22
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
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Министр здравоохранения Ставрополья ушел в отставку
Причиной отставки господина Мажарова называется ухудшившееся состояние здоровья.
Коммерсантъ 04:31
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
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BFM.ru вчера в 12:39
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ВОЗ увидела снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в Москве
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Известия 08:26
Общество
По числу заболевших COVID-19 Россия обогнала Китай
Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 87,1 тысячи человек – по этому показателю РФ обогнала Китай, где в конце прошлого года зафиксировали самую первую вспышку COVID-19.
Вести.Ru 04:32
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
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Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку самолёта для вывоза россиян
Власти Фиджи не дали разрешение на посадку российского самолёта, который должен был забрать граждан России с острова.
RT на русском 06:16
Технологии
Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска
Объяснили дешевизну многоразовых ракет бизнесмена Илона Маска, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:27
Экономика
Саратовское МЭР планирует ввести специальный налоговый режим
По словам господина Муравьева, поправки коснутся регионального закона об установлении дифференцированной налоговой ставки для субъектов предпринимательства, работающих по УСН.
Взгляд-инфо 09:41
Хоккей
Нападающие Андрей Попов и Антон Глинкин покидают «Трактор»
У Андрея Попова и Антона Глинкина заканчиваются контракты с «Трактором», оба игрока покидают челябинский клуб.
Чемпионат 08:36
Футбол
Сезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня
Сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) может быть возобновлён с 21 или 28 июня. Об этом 27 апреля было заявлено на заседании клубов РПЛ.
REGNUM 08:45
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Общество
Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу поручил профильным вузам ведомства приступить к процессу досрочного завершения учебного года, уведомляет РБК .
ЗакC.Ру вчера в 11:00
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
Общество
В Свердловской области с 1 мая введут обязательный масочный режим
С 1 мая в Свердловской области планируется ввести обязательное ношение масок в общественных местах для всех жителей.
Коммерсантъ 05:03
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По мнению министра просвещения России Сергея Кравцова, не все российские школы были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей это оказалось шоком, пишет "Коммерсантъ".
Инфорос 05:15
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM вчера в 00:11
Общество
Трубоукладчику «Академик Черский» осталось шесть дней до Калининграда
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил конечную точку следования, и сомнений в том, что судно следует в Балтийское море, не остается.
Евразия Daily вчера в 08:41
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Общество
Кадыров решил смягчить ограничения из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров решил смягчить ограничения, введенные в республике из-за коронавируса, и поручил рассмотреть возможность их поэтапной отмены.
Lenta.ru 09:30
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor 02:31
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47