Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
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Темпы роста оборота розничной торговли в РФ в марте ускорились до 5,6%, сильнее прогноза
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Росстат: Пандемия увеличила продажи в магазинах в марте на 10,2 процента
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Госпитализации, даже при легком течении заболевания подлежат беременные, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими болезнями сердца, сахарным диабетом или заболеваниями дыхательной системы.
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Наука
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РИА Новости вчера в 13:05
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На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
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Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
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Взгляд.ру 07:28
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Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II
Naughty Dog прокомментировала утечку кадров из готовящейся к выходу игры The Last of Us Part II.
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Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
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Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Шоу-бизнес
Алсу оправдалась за сбор средств на лечение больного ребенка
Певица Алсу собирает средства для лечения больного ребенка. Недавно она обратилась к своим поклонникам с призывом о помощи.
Территория новостей 09:01
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Медики рекомендуют соблюдать дистанцию между животными при прогулках
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Во Владимирской области введут цифровые пропуска
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Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Армия и оружие
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Ранее на Украине «Ольху» назвали страшным оружием, способным выжигать с безопасных расстояний российские войска в случае вторжения.
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Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг данные о российском «отравителе» в Чехии, которые распространяли местные СМИ.
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Жесткие ограничительные меры в борьбе с COVID-19 одобряют 60% россиян
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Найден теплоход «Армения», затопленный немцами в 1941 году
Теплоход «Армения» был переоборудован в санитарное судно в самом начале войны. В ноябре 1941 года он вышел из Севастополя с заходом в Ялту.
BFM.ru вчера в 10:19
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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