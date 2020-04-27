Экономика
ТАССОборот розничной торговли в России в марте вырос на 5,6%
Оборот розничной торговли в России в марте 2020 года вырос на 5,6% в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 2,9 трлн рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Оборот розничной торговли в Брянской области в I квартале вырос на 5,7%, оптовой - на 0,2%
Интерфакс - Россия06:52
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Футбол
Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА
«По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении.
ProstoProSport 07:11
Автоспорт
«Формула-1» планирует начать сезон в июле без зрителей
Проведение Гран-при России в Сочи намечено на 27 сентября, пока об отмене или переносе этапа речи не идёт.
Life.ru 09:00
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек
Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Краснодаре — 37 человек, в том числе 3 ребенка в возрасте 1,5 года, 9 и 12 лет.
Kursk.com 04:47
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Общество
Авиабилеты крупнейших российских авиакомпаний подорожали в два раза
Авиабилеты на рейсы нескольких крупнейших авиакомпаний стали на 50-100 процентов дороже по сравнению с 2019 годом.
Lenta.ru 09:45
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Политика
Минприроды: лето-2020 может стать одним из самых жарких в истории
Кобылкин на совещании у президента России по ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны отметил, что даже если предварительные данные синоптиков не подтвердятся, то лето 2020 наверняка войдет в пятерку самых жарких за всю историю.
Вести.Ru 08:32
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Политика
Путин предложил губернаторам самим ездить «по колдобинам»
Президент Владимир Путин предложил главам регионов, где дороги сильно пострадали от паводков, самим покататься по дорогам с колдобинами, чтобы понять ситуацию.
РБК 09:15
Футбол
Клуб АЗ остался недоволен досрочным завершением сезона в Нидерландах
Футбольный клуб АЗ из Алкмара подверг критике решение Королевского футбольного союза Нидерландов досрочно завершить сезон без определения чемпиона.
Матч ТВ 24 апреля в 13:51
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий
Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
REGNUM 08:38
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
Общество
Роспотребнадзор призывает россиян оставаться дома на майские праздники
Жители России должны оставаться дома в период майских праздников, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Smolnarod.ru вчера в 15:01
Экономика
Греф предсказал проблемы с кредитами у трети крупных компаний России
Треть крупных компаний России столкнётся с проблемами при выплате кредитов, предсказал глава Сбербанка Герман Греф.
Секрет фирмы 06:30
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Шоу-бизнес
Победителю «Маски» Анатолию Цою фанатки предлагают завести детей
Анатолий Цой получает сообщения, в которых ему предлагают сходить на свидание и помочь той или иной представительнице прекрасного пола завести совместных детей.
OAnews 01:59
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Космос
Житель Приморья увидел «поезд Илона Маска» в небе над озером Ханка
ВЕСТИ: Приморье вчера в 19:58
Здоровье
За сутки в Архангельской области никто не заболел коронавирусом
В Поморье коронавирусом заразились 175 человек, 22 выписаны. На наличие COVID-19 в Архангельской области обследованы 12 181 человек.
Двина Сегодня 04:02
Общество
Власти Москвы прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков
Сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов в Москве в понедельник не были сбоем, данные не прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 09:36
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к «удаленке»
Не все школы и учителя в России оказались готовыми к переходу на дистанционное обучение.
Национальная служба новостей 03:30
Футбол
Акинфеев оказался самым преданным футболистом Европы
Советский спорт 25 апреля в 11:06
Здоровье
Врач оценил миф о пользе имбиря и лимона в период коронавируса
Член комитета Совфеда по социальной политике врач-хирург Юрий Архаров рассказал о том, что употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений.
Взгляд.ру 09:34
Энергетика
В Северо-Западной Европе нефть Urals стала дороже Brent
Стоимость российской нефти Urals по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе выросла на 0,68 доллара, до 16,39 доллара за баррель.
Евразия Daily 03:55