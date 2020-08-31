Оборот розничной торговли вырос в шести регионах РФ
Большинство макроэкономических показателей вследствие коронавирусной пандемии показали снижение по итогам первого полугодия 2020 года. Розничная торговля при этом выросла в шести регионах РФ.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах, а вырос только в шести. При этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
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