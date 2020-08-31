Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах, а вырос только в шести. При этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

РИА Новости 17:08