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Оборот розничной торговли вырос в шести регионах РФ

Большинство макроэкономических показателей вследствие коронавирусной пандемии показали снижение по итогам первого полугодия 2020 года. Розничная торговля при этом выросла в шести регионах РФ.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах, а вырос только в шести. При этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости17:08
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
ИА Красная Весна

Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Весна19:50
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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РИА Новости03:10
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Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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Омбудсмен рассказала о судьбе девочки, прожившей пять лет в больнице

В феврале 2020 года Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, постановив взыскать с каждого алименты на содержание ребенка в размере 1/4 от ежемесячного заработка или иного дохода.
Инфорос03:22
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