Общество
Газета.RuТомская область стала лидером по обороту розничной торговли
Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.
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с чего всё началось
Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.РИА Новостивчера в 17:08
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