Общество

Газета.RuГазета.RuТомская область стала лидером по обороту розничной торговли

Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.
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с чего всё началось

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Оборот розничной торговли по итогам первого полугодия 2020 года снизился в 78 регионах РФ, вырос только в шести, при этом наиболее заметный спад произошел в республике Саха (Якутия), Карачаево-Черкессии и Дагестане, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новостивчера в 17:08

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Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

ИА Красная Веснавчера в 19:50

Оборот розничной торговли в Татарстане упал больше, чем в среднем по стране

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Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Вечерняя Москвавчера в 19:56

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ruвчера в 17:36
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Умерла актриса из «Терминатора-2» Лесли Хэмилтон

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Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

В воскресенье, 30 августа, состоялся телефонный разговор между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.
RT на русском вчера в 10:12
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В тексте к публикации Рудова успокоила подписчиков и рассказала, что на фото она в гриме, который потребовался для съемок.
Слово и Дело вчера в 08:59
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Кузяев планирует подписать с «Алавесом» 2-летний контракт

Sports.ru вчера в 22:44
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Самолет из Симферополя в Петербург задержали более чем на 8 часов

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Кино

«Довод» Нолана собрал за первую неделю проката более 50 млн долларов

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Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, но в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей.
Интерфакс - Россия вчера в 15:41
Общество

Как это по-русски? 11 слов, которыми общаются ваши дети, но вам их не понять

Мы собрали 11 слов, которыми ловко пользуются многие подростки, и спросили у зумеров, что это такое.
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ru вчера в 08:02
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Общество

К резиденции Лукашенко в Минске подъехали пять БТР

REGNUM вчера в 10:57
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Общество

В День знаний в Благовещенске запретят продажу алкоголя

Управление по развитию потребительского рынка и услуг администрации города Благовещенска информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции на территории города Благовещенска.
Глас Народа 02:19
Происшествия

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

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Общество

ВТБ проведет проверку утечки из сервиса Joom данных клиентов банка

Напомним, 27 августа стало известно, что база с информацией о банковских картах 55 тысяч пользователей маркетплейса Joom оказалась в открытом доступе в сети Интернет.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
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ВВС США оценили перехват американского В-52 российскими Су-27

RT на русском вчера в 09:26
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Названы три переломных момента в старении

РИА Новости 29 августа в 02:33
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Происшествия

В Москве суд продолжит рассматривать дело Ефремова

В понедельник суд продолжит рассматривать уголовное дела актера Михаила Ефремова.
Вести.Ru вчера в 18:06
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Футбол

Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги Европы

Определились возможные соперники «Динамо» в первом матче квалификационного раунда Лиги Европы-2020/21.
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Футбол

ЦСКА разгромил «Ахмат» в чемпионате России по футболу

Столько же баллов у «Ахмата», который находится на шестой строчке в турнирной таблице.
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Омбудсмен сообщила о судьбе девочки, жившей пять лет в клинике Москвы

Газета.Ru 00:50
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Экономика

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

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Газета.Ru 01:57
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Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата России.
РИА Новости вчера в 11:00
Общество

В Башкирии с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны

Уфа, 31 августа 2020, 09:08 — REGNUM Бани и сауны начнут работать с 1 сентября в Башкирии.
REGNUM 02:08
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Происшествия

На Урале каскадер неудачно прыгнул в горящее кольцо

На Урале во время экстремального шоу один из каскадеров совершил неудачный прыжок в горящее кольцо, после чего сорвался с автомобиля, на крыше которого выполнял трюк.
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«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять лет

Появилась информация, относительно трудового договора "Манчестера Сити", который был предложен Лионелю Месси За 5 лет карьеры аргентинец сможет заработать примерно 500 миллионов евро.
Честный рейтинг букмекеров вчера в 18:37
Экономика

Новостройки Петербурга в августе подорожали на 1,4%

Новостройки в Петербурге в августе подорожали на 1,4% по сравнению с июлем и достигли 130 тысяч рублей за квадратный метр.
Карповка вчера в 08:07
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Общество

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
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Общество

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

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Общество

Жителей России предупредили о сильных морозах зимой

Москва, 31 августа 2020, 08:08 — REGNUM В России предстоящая зима с долей вероятности в 90% будет «суровой», рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.
REGNUM 01:08
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Здоровье

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости вчера в 20:16
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